◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―阪神（１３日・東京ドーム）

優位にゲームを進めていた巨人が５回の大量失点で阪神に逆転を許した。

３番手として高梨雄平投手がマウンドへ。代打・原口の投強襲の内野安打で同点に追いつかれた。近本は三振に切って取ったが、続く中野に右中間を破る走者一掃の適時三塁打を浴びた。さらに森下にも中前適時打を許し、この回、阪神の打者一巡の猛攻で一気に７点を奪われ、逆転された。

この試合は今季２勝目を目指し先発マウンドに上がった横川凱投手が佐藤輝明の適時二塁打などで３点を先制された初回に大逆襲。阪神先発の高橋遥人相手に２死後、泉口友汰内野手が高橋の失策で出塁。岡本和真内野手が四球を選び、岸田行倫捕手が左前打で２死満塁とすると、中山礼都内野手が１４８キロのストレートを捉え、右翼スタンドに飛び込むグランドスラム。中山のプロ初の満塁弾で一気に逆転した。

３回にも１死後、岡本が右翼フェンス直撃の二塁打。続く岸田が左翼ポール直撃の２ランを放ち、６―３とリードした。

横川は４回の打席で代打を送られ降板。５回から二番手・ケラーがマウンドに上がったが、１死後、佐藤輝、大山、高寺と３連続四球で満塁とされると、坂本に左前適時打を許す。続く熊谷にも四球で押し出しで１点差に迫られたところでケラーは降板も、試合をひっくり返された。