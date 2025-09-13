¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤ÇÂç¼ê¶ÐÌ³¤Î30ºÐ¡×¤¬¡¢·ëº§¤É¤³¤í¤«Îø°¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡É¤È¤Ï
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Âç³Ø¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë½¢¿¦¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿30ºÐ½÷À¡¦½Õ¹á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ëÇº¤ß¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸òºÝ·Ð¸³¥¼¥í¡¢¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤ÇÆ±´ü¤Ë¥Õ¥é¤ì¤ë
¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢Æ±´ü¤ÎÃËÀ¤«¤é¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤ê½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ22ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½Õ¹á¤µ¤ó¤Ïº£30ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃËÀ¤È¤Þ¤È¤â¤Ê¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¸Æ¤Ù¤ëÈà»á¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½Áª¼ê¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¿·Â´¤ÇÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÃËÀ¤Ê¤é¤Ð¥â¥Æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢ÃËÀ¤Ê¤é¤Ð¹¥¾ò·ï¤Ç¤¢¤í¤¦½Õ¹á¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿å±Ë¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À®²Ì¤ò»Ä¤¹
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÊÙ¶¯¤â¤Ç¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÌ¾ÌçÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬¸¤¤»Ò¤Ð¤«¤ê¤Î¤¿¤á½Õ¹á¤µ¤ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¿¶¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤Ç¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤é»Ï¤á¤¿¿å±Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï¿å±Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹â¹»¤Ï¿å±ËÉô¤¬¶¯¤¤³Ø¹»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¸©¤Î¶¯²½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢Ëè·î¸©³°¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤Ç¼óÅÔ·÷¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿å±ËÉô¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ß¤ÊÎø¿Í¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¹á¤µ¤ó¤À¤±Èà»á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡ÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿å±ËÉô°÷¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë
¡¡¿å±ËÉô°÷Á´°÷¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ÇÎÀÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡¢Éô°÷¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ÏÅûÈ´¤±¤Ç¤¹¡£½Õ¹á¤µ¤ó¤Ë¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¼¥Í¥¿¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½éÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¢¡Á¡¢¥ä¥Ð¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤Õ¤¤¤Ë»£¤é¤ì¤¿¿²µ¯¤¤Î´é¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤¬¤È¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤É¤ì¤°¤é¤¤Èà»á¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ø2Ç¯¤°¤é¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢Èà»á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½Õ¹á¤µ¤ó¡¢°Ê²¼¥«¥Ã¥³ÆâÆ±¡Ë
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤ÏÉô°÷¤¿¤Á¤ò½¢¿¦¤Ç¸«ÊÖ¤¹¤È·è¤á¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³Ø¶È¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤êÃ±°Ì¤òÍî¤È¤¹¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¥¼¥ß¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¼ø¶È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÀÊ¤·¡¢SPIÂÐºö¤âÁá¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤½¢¿¦ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÇµÙ¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤êË¡¿Í±Ä¶ÈÉôÌç¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï40¿Í¤Û¤É¤Ç½÷À¤Ï10¿Í°Ê²¼¡£Èà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎø°¦¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤ËÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤Ï¤ß¤Ê´ûº§¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Âç³Ø¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë½¢¿¦¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿30ºÐ½÷À¡¦½Õ¹á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ëÇº¤ß¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¿·Â´1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢Æ±´ü¤ÎÃËÀ¤«¤é¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤ê½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ22ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½Õ¹á¤µ¤ó¤Ïº£30ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃËÀ¤È¤Þ¤È¤â¤Ê¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¸Æ¤Ù¤ëÈà»á¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½Áª¼ê¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¿·Â´¤ÇÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÃËÀ¤Ê¤é¤Ð¥â¥Æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢ÃËÀ¤Ê¤é¤Ð¹¥¾ò·ï¤Ç¤¢¤í¤¦½Õ¹á¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿å±Ë¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À®²Ì¤ò»Ä¤¹
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÊÙ¶¯¤â¤Ç¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÌ¾ÌçÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬¸¤¤»Ò¤Ð¤«¤ê¤Î¤¿¤á½Õ¹á¤µ¤ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¿¶¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤Ç¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤é»Ï¤á¤¿¿å±Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï¿å±Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹â¹»¤Ï¿å±ËÉô¤¬¶¯¤¤³Ø¹»¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¸©¤Î¶¯²½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢Ëè·î¸©³°¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤Ç¼óÅÔ·÷¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿å±ËÉô¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ß¤ÊÎø¿Í¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¹á¤µ¤ó¤À¤±Èà»á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡ÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿å±ËÉô°÷¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë
¡¡¿å±ËÉô°÷Á´°÷¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ÇÎÀÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡¢Éô°÷¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ÏÅûÈ´¤±¤Ç¤¹¡£½Õ¹á¤µ¤ó¤Ë¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¼¥Í¥¿¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢½éÂÎ¸³¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¢¡Á¡¢¥ä¥Ð¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤Õ¤¤¤Ë»£¤é¤ì¤¿¿²µ¯¤¤Î´é¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤¬¤È¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤É¤ì¤°¤é¤¤Èà»á¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ø2Ç¯¤°¤é¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢Èà»á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½Õ¹á¤µ¤ó¡¢°Ê²¼¥«¥Ã¥³ÆâÆ±¡Ë
¡¡½Õ¹á¤µ¤ó¤ÏÉô°÷¤¿¤Á¤ò½¢¿¦¤Ç¸«ÊÖ¤¹¤È·è¤á¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³Ø¶È¤¬ÊÒ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤êÃ±°Ì¤òÍî¤È¤¹¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¥¼¥ß¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¼ø¶È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÀÊ¤·¡¢SPIÂÐºö¤âÁá¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤½¢¿¦ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÇµÙ¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤êË¡¿Í±Ä¶ÈÉôÌç¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï40¿Í¤Û¤É¤Ç½÷À¤Ï10¿Í°Ê²¼¡£Èà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎø°¦¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤ËÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤Ï¤ß¤Ê´ûº§¼Ô¤Ç¤¹¡£