¾¾ËÜÊæ¹á¤¬Ä©¤à¡ÖÀº¿ÀÊø²õ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¡Ä Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¡È°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¡É´í¸±À¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¾×·âºî
¡¡¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤ó¡£Âç¤Î±Ç²è¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¿¯¿ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉÔµ¤Ì£¤ÊÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Èµ÷Î¥´¶
¡¡º£²ó¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¿¯¿ª¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¥ó¥¦¥ó¤Ï¿å±Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç7ºÐ¤ÎÌ¼¥½¥Ò¥ç¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥è¥ó¥¦¥ó¤È¡¢7ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥½¥Ò¥ç¥ó¡£
¡¡°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ëÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Èµ÷Î¥´¶¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶¸µ¤¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¢¡º£¸å¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê°ÒÎÏ
¡¡°ì³µ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¶²¤í¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£Í©Îî¤ä¥Ò¥È¥³¥ï¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤äÈÈºá¤ÎÆ°µ¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¤½¤Î¤É¤ì¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¶ì¤µ¤Î»Ä¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀº¿À(¥á¥ó¥¿¥ë)Êø²õ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î»ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î°ÒÎÏ¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂêºà¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÈÀÕÇ¤¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬¤è¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¼ï¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Î¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¼«¿È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ò»º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ò¶¯À©Åª¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èá·à
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤Û¤É¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£(¤Þ¤À·ëº§¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹)¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¤â¤·»ä¤¬¥è¥ó¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÍê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÊì¿Æ¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èá·à¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¤Ò¤¨¡Á¤½¤ó¤Ê¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¡Á¡ª ´èÄ¥¤Ã¤¿µó¶ç¤ÎÈá·à¤Ê¤ó¤ÆÀ¤ÃÎ¿É¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤«±Ç²è¤ÎÃæ¤À¤±¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Î¤É¤³¤«¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë¤Ê¡ª¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤¼¤Ò¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª ±Ç²è´Û¤ØGO¡ª
¡ü¡Ø¿¯¿ª¡Ù
ÇÛµë¡¿¥·¥ó¥«¡¡¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼Ãæ¡¡© 2025 STUDIO SANTA CLAUS ENTERTAINMENT CO.,LTD. All Rights Reserved.
¡ãÊ¸¡¿¾¾ËÜÊæ¹á¡ä
¡Ú¾¾ËÜÊæ¹á¡Û
1997Ç¯2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2015Ç¯¡ØÉ÷¤ËÎ©¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£2023Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¡È¤½¤ì¡É¤¬¤¤¤ë¿¹¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯10·î´ü·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤ÏÎë¼¯±û»Î¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿
