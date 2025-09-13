¶âÍø¤¬ÄÌ¾ï¤Î¡È30ÇÜ¡É¤Ë¡£10Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¡É1¤«·î¸å¤ÎÍøÂ©¡É¤Ï¡Ä¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡ÖÍøÂ©¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×ºÇ¿·»ö¾ð
¡¡¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¶âÍø30ÇÜ¤Ë¡ª
¡¡º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤¬ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç³Î¼Â¤Ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2025¡×¤Ç¤¹¡£ÀèÆüºå¿À¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢1¥ö·î¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶âÍøÇ¯9¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯£·.17¡ó¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Î1¥ö·î¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ÏÄÌ¾ï0.3¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢30ÇÜ¤â¤ÎÍøÂ©¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡1¥ö·îÍÂ¤±¤¿¤È¤¤ÎÍøÂ©¤Ï
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï10Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾åÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏÄÌ¾ï¶âÍø¤Î0.3¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð10Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢1¥ö·î¸å¤Ë739±ß¤ÎÍøÂ©¤¬¤Ä¤¡¢149±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¡¢590±ß¤¬¼ê¸µ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¤òÍÂ¤±¤ëºÝ¤Ë¡ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2025¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ïau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî¤¬¤Ç¤¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ê¬¤â¤«¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»°É©UFJ¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¤Ç¶âÍøÇ¯1¡ó¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ²ÄÇ½
¡¡¼¡¤Ï¡Ö¥¨¥à¥Ã¥ÈÃÂÀ¸µÇ°¡¡±ßÄê´üÍÂ¶âÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥à¥Ã¥È¤È¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÁí¹ç¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£6·î¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤ÇÆÃÊÌ¶âÍø¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¶âÍøÇ¯1¡ó¡ÊÀÇ°ú¸å0.79¡ó¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï1²ó¤Î¤ß¤Ç¡¢10Ëü±ß¡Á100Ëü±ß¤Þ¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð100Ëü±ßÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯¸å¤Ë1Ëü±ß¤ÎÍøÂ©¤¬¤Ä¤¡¢2,031±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¡¢7,969±ß¤¬¼ê¸µ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¸µËÜÊÝ¾ã¤Ç¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¤¬9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë22»þ¤Þ¤Ç¡£¤½¤·¤ÆÄê´üÍÂ¶âÍÂÆþ´ü´Ö¤¬10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼»þ¤ËÍÂÆþÁàºîÍ½ÄêÆü¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ½ÄêÆü¤ËÍÂÆþ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÅöÆü¤ËÍÂÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡PayPay¶ä¹Ô¤ÎÍøÂ©¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È¤ªÆÀ¤Ë¡ª
¡¡ºÇ¸å¤ÏPayPay¶ä¹Ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÍøÂ©¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë2²ó¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£PayPay¶ä¹Ô¤âÆ±¤¸¤¯ÍøÂ©¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£·î¤«¤éPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÂ©¤«PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¶âÍø¤¬0.1¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬Ëè·î¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏPayPay¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¶â¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤½¤Î¤¿¤á0.1¡ó¤Ç¤â¶âÍø¤¬¹â¤¤PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤ªÆÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³èÍÑ¤Ç¶âÍø0.5¡ó¤â²ÄÇ½
¡¡PayPay¶ä¹Ô¤ÏÄÌ¾ï¤Î¶âÍø¤Ï0.2¡ó¤Ç¡¢±ßÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬200Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¶âÍø¤¬ºÇÂç0.4¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨29ºÐ°Ê²¼¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï0.1¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆºÇÂç0.5¡ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤éÅê»ñ¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¶â¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Ç¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¶âÍø¤Ï¤Þ¤À¤À¤¤¤ÖÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾å¾º¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥ê¥¹¥¯¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡Ú°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
1983Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¡£¶ËÅÙ¤ÎÀáÌó¹¥¤¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ªÆÀÀ¸³è¡ª ¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ÍÀ¸100ÇÜ³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Ù¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¤¤¤ÎÆÀ¥Ö¥í¥°¡×¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¤¤¤ÎÆÀ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤ÆÆü¡¹¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@InoueJuniti¡Ë
