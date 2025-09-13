¡Ô¿··¿iPhone¤¬È¯É½¡Õ¿·µ¡Ç½¤Ø¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¹â¤Þ¤ë¤â¡Ö·¿Íî¤Á¡×¤Ç¤â½¼Ê¬¡©ÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡ÈºÇ¿·µ¡¼ï¡É¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡
¡¡¿··¿iPhone¤ÎÈ¯É½¤ËÊ¨¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢²áµî¤Î¡Ö¿··¿iPhone¡×¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¾×·â¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¿··¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢iPhone¤Î¿Ê²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯½©¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¿··¿iPhone¡×¤Ï¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê»É·ã¤È¶½Ê³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£10Æü¡¢Apple¤Ï¡ÖiPhone 17¡×¤Ê¤ÉºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Ë¤ÏÈÎÇäÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£19Æü¤ÎÈ¯Çä¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤·¤¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿··¿iPhoneÅÐ¾ì¡ª 19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëºÇ¿·iPhone17¡¢iPhone17pro¡¢iPhoneAir¤Ê¤É
¡¡¤Þ¤¢¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®¤µ¤¯¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ö¿··¿iPhone¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ä¤È¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤éÁ¢Ë¾¤äÂº·É¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼ê¤Îºø³Ð¤ä¸¸ÁÛ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢iPhone¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºÇ¿··¿¤ÎiPhone¤ËÈô¤Ó¤Ä¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤´Íø±×¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö³ä¹â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤iPhone¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤Îºø³Ð¤ä¸¸ÁÛ¤òÁÇÄ¾¤ËÊú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
10Ç¯Á°¤Î¿··¿iPhone¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÖºÇ¿·µ¡Ç½¡×¤Ç¤É¤ó¤ÊÌ´¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«
¡ÖÍ£°ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£¡×
¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎMulti-Touch¡£¡×
¡Ö12¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¼Ì¿¿¡£4K¥Ó¥Ç¥ª¡£Live Photos¡£¿§¤¢¤»¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡£¡×
¡ÖA9¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥Á¥Ã¥×¡£¡×
¡Ö¤è¤êÂ®¤¤4G LTE¡£¤è¤êÂ®¤¤Wi-Fi¡£¡×
¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ¶»Ìö¤ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Apple¤Ë¤è¤ë¡Ö¿··¿iPhone¡×¤Î¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ê¸¸À¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ªµ¤¤Å¤¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¿··¿¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯Á°¡¢2015Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone 6s¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö6s¡×¤Ï¡Ö3D Touch¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¼¡À¤Âå·¿¡×¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅëºÜ¤ä¡¢¥«¥á¥é¤Î²èÁÇ¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¦¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï4.7·¿¤Ç1334¡ß750¥Ô¥¯¥»¥ë¡ÊPlus¤Ï5.5·¿¤Ç1920¡ß1080¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï16GB¡¢64GB¡¢128GB¤Î3¼ïÎà¡£²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì8Ëü6800±ß¡¢9Ëü8800±ß¡¢11Ëü800±ß¡ÊApple¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢ÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¡¢¡Ö6s¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤Ë5³ä¤òÆÍÇË¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¿Ê²½¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸«¤ë¤ÈÁÇËÑ¤Ê¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯É½¤ò¸«¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¹¤²¤¨¡ª¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¿·¤Î¡ÖiPhone 17¡×¤ÎÌµ°õ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤Ï2´ð¤È¤â48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï18¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡£¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ç¼«Ê¬¤ò±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤Ç¤âÆ°²è¤ò»£¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¥Ó¥Ç¥ª¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¦¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï6.3·¿¡£²¿¥Ô¥¯¥»¥ë¤«¤Ï¤â¤Ï¤ä½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£3,000¥Ë¥È¤Î¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤êºÇÂç120Hz¤ÎProMotion¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¤È512GB¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì12Ëü9800±ß¤È16Ëü4800±ß¡ÊApple¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¡£¡Ö6s¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï16ÇÜ¤Ç¥«¥á¥é¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï4ÇÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²áµî¤Î¾Ò²ðµ»ö¤ò½ÏÆÉ¤¹¤ì¤Ð·¿Íî¤Á¤ÎiPhone¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡©
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎiPhone¤Î¡Ö¿Ê²½¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ìµ°õ¥â¥Ç¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤¬12¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤«¤é48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone15¡×¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£Ã¼»Ò¤¬Lightning¤«¤éUSB-C¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂç²þ³×¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖiPhone15¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖiPhone¡×¤â¤Ò¤È¥±¥¿Âæ¤Î»þÂå¤ÏÏ¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö¡Ê¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¡Ë¤¬ºÇÂç11¡Á13»þ´Ö¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¸«¤ë¸«¤ë»ÄÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖPro¡¿Pro Max¡×¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢Ìµ°õ¤Ç¡ÖºÇÂç20»þ´Ö¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone14¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖiPhone17¡×¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ëý¤Ç¡¢ºÇÂç30»þ´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤Ï¤É¤¦¤«¡£2017Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhoneX¡×¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¿¼¤µ1m¡¢ºÇÄ¹30Ê¬´Ö¡×¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2020Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone12¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¿¼¤µ6m¡¢ºÇÄ¹30Ê¬´Ö¡×¤ÈÂçÉý¤Ë²æËý¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¡Ö¿··¿iPhone¡×¤Ï¡¢²¿¤¬¤·¤«¤Î¡Ö²è´üÅª¤Ê¿Ê²½¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿··¿¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ë»È¤¦Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¿¤Ö¤ó²¿¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö13¡×¤ä¡Ö14¡×¤ä¡Ö15¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤í¤Îµ»ö¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¿·µ¡Ç½¡×¤Î¾Ò²ðÊ¸¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿Íî¤Á¤ÎiPhone¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃæ¸ÅÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎËþÂ´¶¤ò¤ªÆÀ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¤·¤ç¤»¤ó·¿Íî¤Á¤À¤·¡×¤È¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¸½¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¡Ö¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¤¢¤À²Ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ØºÇ¿·µ¡¼ï¡Ù¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¶ò¤«¤µ¡×¤òÁ´ÎÏ¤ÇÓÞ¾Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£