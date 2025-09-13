¡Ö¹üÈ×¤È¤«¡¢°ä¹ü¤¬¤Þ¤ÀÁ´Éô¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡×²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬¸ì¤Ã¤¿ ¡ÈÎä¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¡É¡Ö¡Ê·Ù»¡¤Ï¡Ë°äÂ²¤Î¼ÁÌä¤Ë°ìÀÚÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÀîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í¡Û
¡ÖÀµÄ¾¡¢·Ù´±¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡Àîºê»Ô¤Ë½»¤à²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ20¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤Î¼«Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½4¤«·î¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬»ö·ï¤Î¡ÉÂÐ±þ¥ß¥¹¡É¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÂçÇìÊì¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¤¬Èï³²¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÂÀ×¡¢ÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹õ¤¤»ØÀ×¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÈóÄÌÃÎ²èÌÌ
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢Èï¹ð¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ä¿ÆÂ²¤¬²¿ÅÙ¤â·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î20Æü¤Ë²¬ºê¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇò°æ¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¿ÆÂ²¤Ï¤³¤Î¤È¤¤â·Ù»¡¤Ë¤«¤±¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢°äÂÎÈ¯¸«¤Þ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¡ÉÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¡É¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¡¢5·î°Ê¹ß¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤À¤±¤Ç4Ëü·ï¶á¤¤»¿Æ±¤òÆÀ¤¿¤³¤Î½ðÌ¾¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Ù»¡¤¬Àµ¼°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ï9·î4Æü¡¢ÂÐ±þ¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¼Õºá¡£ÉÔÈ÷¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤â¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¡ÉÉÔ½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢43Ì¾¤Î¿¦°÷¤ò½èÊ¬¡£°ì¤Ä¤Î»ö°Æ¤Î½èÊ¬¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Ê¿Í¿ô¤À¤¬¡¢Ã´Åö¤ÎÀîºêÎ×³¤½ð¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´²ÝÄ¹¤Ê¤É¡¢´´Éôµé5Ì¾¤Ï¡Ø¸ºµë1¤«·î¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä¨²ü½èÊ¬¡¢¤½¤ÎÂ¾38Ì¾¤Ï¸ýÆ¬¸·½ÅÃí°Õ¤Ê¤É¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¸¡¾Ú·ë²Ì¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬¼¨¤µ¤ì°ì·ïÍîÃå¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÅ´Ìé¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¸©·Ù¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç9·î4Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖÊó¹ð½ñ¤Î°ìÉô¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤È¿©¤¤°ã¤¦µºÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î5Æü¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¤Î»Ð¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
·Ù´±¤é5Ì¾¤¬Ä¾ÀÜ¼Õºá¤â¡Ö¼ÁÌä¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÉÌ¾ÌÜ¾å¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤·¤«´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù´±¤ÎµëÎÁ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢»ö·ï¤Î²òÌÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÆü¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Î·Ù´±¤¬5¿Í¤ÇºÌºéÍÛ¤ËÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¡Ø¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é±î¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢¤Ä¤¤À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡4Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸©·Ù¥È¥Ã¥×¤ÎÏÂÅÄ·°ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¡Ê½ð¤ÎÂÐ±þ¤È»ö·ï¤Î¡Ë°ø²Ì´Ø·¸¤ò°ì³µ¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¡×¤È¤â¼çÄ¥¡£ÂçÇìÊì¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¿¦°÷¤¬°äÂ²¤ØÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿ºÝ¤â¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÌºéÍÛ¤¬¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Î×³¤½ð¤Î¿Í¤Ï³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤Î¼Ì¿¿¤â»£¤é¤º¡¢¡Ø¼ê·Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¡Ê²¬ºê¤µ¤ó¤Î¡Ë¼«ºî¼«±é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¤È¤¤¹¤°¤Ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×
¡Öµß¤¨¤¿¤Ï¤º¤ÎÌ¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È²¿ÅÙ¤âÏ³¤é¤·¤¿²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÂçÇìÊì¡£¸½ºß¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò°æÈï¹ð¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤â¤Þ¤ÀÎä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï»¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¡£Æ±¤¸ÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÄ¨Ìò20Ç¯¿©¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï40ºÐ¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎÌ·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð»à·º¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»¦¤·¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¼èºà¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤í¡¢¤³¤¦¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¡¢¹üÈ×¤È¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ä¹ü¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÁ´¤Æ¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ºÌºéÍÛ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÅ·¹ñ¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¡£Á´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÀ®Ê©¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¹ü¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Àîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í»ö·ï¨¡¨¡¡£²¬ºê¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌµÇ°¤¬À²¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£