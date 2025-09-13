¡Ô¤Þ¤¹¤Þ¤¹²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë»÷¤Æ¡Ä¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¤¢¤¨¤ÆÈý»³¤òºî¤é¤º¥Ï¤Î»ú¤ËÍî¤Á¤ëÈý¡×¡ÖËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥¯¡×ÀìÌç²È¤¬Ã±ÆÈ¸øÌ³¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤òÀä»¿¡¡µ¤ÉÊÉº¤¦¡ÈÂç¿Í¤Î²£´é¡É
¡¡Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¸øÌ³¤¬Áý¤¨¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡£9·î6Æü¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¿·³ãÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î6Æü¤«¤é8Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¿·³ã¸©¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò½é¤á¤Æ¤Î¿·³ã¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ó¸©Ì±¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡£Â¾¡¢Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥óÄ´¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ
¡¡¸øÌ³¤Ç¿·³ã¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Æâ³ÕÉÜ¤¬¼çºÅ¤·¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤â»²²Ã¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÉºÒ¿ä¿Ê¹ñÌ±Âç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2004Ç¯¤ÎÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤³¤·Éü¶½¸òÎ®´Û¤ª¤é¤¿¤ë¡×¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤¿¡£¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¡¢½é¤ÎÃÏÊýÃ±ÆÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´²ì¸©¤ÎË¬Ìä¤ä¡¢º£Ç¯5·î¤Î´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî¤Î»ë»¡¤Ê¤ÉÆüËÜ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤äÁõ¤¤¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤¹¤Þ¤¹²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³ãË¬Ìä¤Î3ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤ª¤é¤¿¤ë¡Ù¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤¬23Ç¯Á°¤Ë¸øÌ³¤Ç¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¤Î¥Ð¥Ã¥°¤â¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¾åÉÊ¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥á¥¤¥¯
¡¡¸½ÃÏ¤ÎÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë½É¤ë¾åÉÊ¤µ¤ò¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤¬°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÈþÍÆ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÎÅ·Ìî¹¨¹á»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾åÉÊ¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Î¾Î©¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤ÆÈý»³¤òºî¤é¤º¥Ï¤Î»ú¤ËÍî¤Á¤ë·Á¤ÎÈý¤ä¡¢Ã°Àº¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÉ¤é¤ì¤¿¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¡ÊÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ä¥ä´¶¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡Ë¤ÊÈ©¤¬¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¼«Á³¤È²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¥á¥¤¥¯¤«¤é¤âÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÈ©´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¤ÉÊÉº¤¦¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Å·Ìî»á¤Ï¡¢¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö7Æü¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¶ßÉÕ¤¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢´é¼þ¤ê¤ÎÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¡ÉÂç¿Í¤Î¹ÄÂ²¡É¤È¤·¤Æ¤Îµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²¼¤í¤·¤¿Á°È±¤Ï¼ã¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÍâÆü¤Ë½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ß¤Ê¤·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë²£´é¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÉÂç¿Í¤Î½÷À¡É¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾åÉÊ¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
