◇ナ・リーグ ドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

山本由伸投手（27）がこの日、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投したが、援護に恵まれず12勝目はお預け。チームは延長10回でサヨナラ負けを喫した。地元放送局は試合後の総括で山本の投球を絶賛した。

山本は立ち上がり1死から2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに左中間を破る二塁打を浴びた。中堅手・パヘスが打球処理に手間取っている間に一塁走者・ディバースの生還を許し先制点を失った。それでも2回以降は7回まで安打どころか走者一人も出さない完全投球。これで3試合連続2桁奪三振を達成した。

しかしチームは延長10回無死一、二塁の場面でベッツが右飛。二塁走者ロートベットがタッチアップで三塁を狙うも、相手右翼手・マクレイの好送球で憤死。その後タナー・スコット投手が満塁弾を被弾して今季10度目、今月に入っても10試合で3度目のサヨナラ負けを喫した。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

試合後、ハーシュハイザー氏は「（ジャスティン・）バーランダー、山本…ファンタスティック！」と両軍先発の投げ合いを絶賛。しかし「（延長10回の）マクレイの好送球を見て“おいおい、どうなるんだ？”と思いました」と相手の好プレーに阻まれたとした。

ネルソン氏は「もちろん、ドジャースにとって厳しい誤審もありましたが、最終的にこの試合で記憶に残るのは、ドジャースがランナーを出した場面で12打数無安打に終わり、多くのランナーを残したことでしょう」と悔やんだ。