◇ナ・リーグ ドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・三塁」で先発出場も8回に死球を受けて途中交代した。

マンシーは6回の第3打席で右脇腹痛から復帰後、初安打となる右前打。ただ、8回に右手に死球を受け苦悶の表情。そのまま走者としてプレーを続けたが、裏の守備からベンチに退き途中交代となった。

試合後、ロバーツ監督はマンシーについて「大丈夫だと思う。明日は出場できると思う」と大事に至らなかったと安堵。「（右）前腕に打球が当たりクロスプレーで投げることに不安を感じたので、接戦の中では交代させるのが賢明だと思った。治療を受け明日には戻れるはず。X線も異常なしだった」と骨に異常もなく13日（同14日）の試合には出場できる見通しと説明した。

マンシーは開幕から不調に苦しんだが夏場に徐々に復調。ところが、左膝の負傷で7月上旬から約1カ月間、戦線離脱。8月4日のカージナルス戦で約1カ月ぶりに復帰したが、同13日（同14日）のエンゼルス戦の試合前練習で右脇腹の痛みを訴え、15日（同16日）に負傷者リスト（IL）入り。今月8日（同9日）に復帰したばかりだった。