【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は１２日（日本時間１３日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発し、７回１安打１失点、３戦連続の２桁となる１０奪三振、１四球だった。

九回二死まで無安打無失点だった前回登板に続く快投を見せたが、ドジャースは延長十回に４番手のスコットがサヨナラ満塁本塁打を浴びて１―５で敗れた。連勝は４で止まった。

山本の好投が、またしても勝利につながらなかった。ノーヒットノーランまであと１人だった９月６日のオリオールズ戦に続き、救援左腕のスコットが踏ん張れずにサヨナラ負け。山本は「実力がすごくある選手だけに、本人も余計に今は苦しいと思う。こういった時にみんなで助け合えるチームだと思うので、何とか全員でカバーしてやっていきたい」と気遣った。

４２歳の大ベテランで、現役最多の通算２６５勝を誇るジャイアンツ先発のバーランダーとの投げ合い。山本は一回、２番打者に四球を与え、続くアダメスに左中間を破る先制の適時二塁打を許した。ただ、その後は七回まで１人の走者も出さず、白熱した投手戦を演じた。全９１球のうち最多は３０球を投げた直球で、最速９７・８マイル（約１５７・４キロ）をマークした。「調子がすごく良かったので、しっかり投げていけた」と振り返った。

７回１失点だった前々回、８回２／３を１失点だった前回登板に続く力投で、防御率はナ・リーグ３位の２・６６、被打率１割８分６厘は両リーグの規定投球回に到達している投手で最も低い数字となった。個人成績はメジャートップクラスだ。

山本は「今日の試合を勝ち切れなかったのは、すごく悔しい。とにかく前を向いていくしかない。明日の試合を勝てるように全員でやっていけたら。（自身は）残りもう２登板ぐらい。シーズン最後、しっかり気を締めてプレーして、（ポストシーズンの）１０月に入りたい」と力を込めた。