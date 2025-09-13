◇カーリング・日本代表決定戦第3日 女子決定戦第1戦 SC軽井沢クラブ11―3フォルティウス（2025年9月13日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子第1戦が13日に行われ、1次リーグ（L）1位のSC軽井沢クラブが同2位でタイブレークを勝ち上がってきたフォルティウスに勝利。1次ラウンドで1勝1敗だった成績を持ち越した通算成績を2勝1敗とし、日本代表に王手をかけた。第2戦は14日の午前8時30分開始予定となる。

第1エンドに3点のビッグイニングで優位に立つと、第3エンドも3得点して大量リードを奪、第4エンドはスチールした。第5エンドに2点を取られたが、第6エンドに2得点。第7エンドもスチールし、第8エンド後にフォルティウスがコンシードして勝利した。

午前8時に行われた8エンド制のタイブレークで2大会連続五輪出場の3位ロコ・ソラーレを第6エンドコンシードによる7ー2で下したフォルティウスの勢いを止めた。連敗の崖っ縁から3連勝と勢いに乗る相手に対して、1位突破の貫禄を示したSC軽井沢ク。歴史的な混戦となった女子日本代表の座にあと1勝とした。

決定戦は1次リーグの勝敗を持ち越して行われ、先に3勝すれば12月にカナダで行われる五輪最終予選への出場権を獲得する。