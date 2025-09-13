¥¢¥ê¸ÇÍ¼ï¡¢79¡ó¤¬¸º¾¯¡¡¥Õ¥£¥¸¡¼¡¢¿ÍÄê½»¸å3ÀéÇ¯
¡¡ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼½ôÅç¤ÇÌó3ÀéÇ¯Á°¤Ë¿Í¤¬½»¤ß»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤Î¥¢¥ê¤Î¤¦¤ÁÌó79¡ó¤Î¼ï¤¬¸ÄÂÎ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÇîÊª´Û¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿É¸ËÜ¤Î¥²¥Î¥à¡ÊÁ´°äÅÁ¾ðÊó¡Ë²òÀÏ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¡¢²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç¡ÊOIST¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ²Ê³Ø»ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¹¤¯À¸Â©¤¹¤ë¼ï¤ä³°Íè¼ï¤Ï¡¢²áµî¿ôÉ´Ç¯¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¤Ê¤Éº«Ãî¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Íµ¡Êª¤ÎÊ¬²ò¤ä¼ï»Ò»¶ÉÛ¤Ê¤ÉÀ¸ÂÖ·Ï¤Ç¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸ÄÂÎ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ó®ÆýÎà¤Ê¤É¤ËÈæ¤ÙÄ¹´üÅª¤ÊÄ´ºº¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£OIST¤Î¥¨¥Ð¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥â¶µ¼ø¤Ï¡ÖÊÝÁ´¤Ë¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£