¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï14Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤È¤â¤Ë²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ËÄ©¤à´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¤éÏÃÂê¤¬ËÉÙ¡£15Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾º¿Ê2¾ì½êÌÜ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï13Æü¡¢Àè¾ì½êÇÆ¼Ô¤ÎËëÆâ¶×¾¡Êö¤È¤È¤â¤Ë¹ñµ»´Û¤Ç¤ÎÍ¥¾¡³ÛÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£11¾¡»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¼ãÎ´·Ê¤ÏÅÔÆâ¤Î¹Ó¼®Éô²°¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£ÇòÀ±¤È¹¥ÆâÍÆ¤òÂ³¤±¡¢¾º¿Ê¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£
¡¡Åìµþ³«ºÅ¾ì½ê¤ÇÅìÀ¾¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬½éÆü¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï2020Ç¯7·î¾ì½ê¤ÎÇòË²¡¢ÄáÎµ°ÊÍè¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£