µþÅÔ¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©¡¡»Í¾òÄÌ¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ó¥ë¤Ë¡ÖÆæ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¡¡±£¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï
¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Î»Í¾òÄÌ±è¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¡ÖµþÅÔ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¸½ÂåÅª¤Ê¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥Ó¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¡¢¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ªµ¤ÉÕ¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Í¾òÄÌ¤ËÌÌ¤·¤¿¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿»Í¾ò¥Ó¥ë¡×
¡¡¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬»Í¾òÄÌÅìÆ¶±¡ÅìÆþ¥ë¤Ë·úÀßÃæ¤Î¡ÖÆüËÜÀ¸Ì¿»Í¾ò¥Ó¥ë¡×¡£Æ±¼ÒµþÅÔ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿µì¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÇºòÇ¯2·î¤ËÃå¹©¤·¡¢º£Ç¯9·îÃæ½Ü¤Î´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¾å8³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅ¹ÊÞ¤¬ÆþµïÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ó¥ë¡¢»Í¾òÄÌ¤ËÌÌ¤·¤¿³°ÊÉ¤Î³Ê»Ò¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁëÏÈ¤¬¡¢µþÅÔ¤Î¡Ö¸ëÈ×¤ÎÌÜ¡×¾õ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîËÌ¤Ï¸Þ¾òÄÌ¤«¤é´ÝÂÀÄ®ÄÌ¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾¤ÏÀîÃ¼ÄÌ¤«¤éÀéËÜÄÌ¤Þ¤Ç¤ÎÈÏ°Ï¤ò¡¢ÌóÉ´Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º¡ÊÉý32¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ23¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½Ì¾®¡£ÂçÄÌ¤ê¤òÂÀ¤á¤Î³Ê»Ò¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄÌ¤ê¤ÏºÙ¤á¤ÎÁëÏÈ¤ÇÉ½¤·¡¢´ÝÂÀÄ®ÄÌ¤«¤éÆî¤Ë¿¤Ó¤ë¼Ö²°Ä®ÄÌ¤ä´ÖÇ·Ä®ÄÌ¤¬»Ð¾®Ï©ÄÌ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ÎÉÔµ¬Â§¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï³°ÊÉ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ø¤Î·É°Õ¤ÈÊ¸²½ÅÁ¾µ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖµþÅÔ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±´¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÆîËÌ¡¦ÅìÀ¾¤ÎÄÌ¤ê¤Î¹½À®¤ò°Õ¾¢Åª¤ËËÂ¤°¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ÂåÅª¤Ê·Ê´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ë¤ÏµÀ±àº×¤ÎÄ¹ÅáËÈ¤Ë¤â¤Û¤É¶á¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Í¾òÄÌ¤Ï»³ËÈ½ä¹Ô¤Î¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö·úÊª¤ÏµÀ±àº×¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º×¤ê¤ÈÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©»öÃæ¤Ï¡¢Áë¤ÎÆâÂ¦¤Ë»Í¾òÄÌ¤ä±¨´ÝÄÌ¤Ê¤É¼þÊÕ¤Î¼çÍ×¤ÊÄÌ¤êÌ¾¤È¥Ó¥ë¤Î½êºßÃÏ¤òÄ¥¤ê»æ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´°À®¸å¤Ï¥Ó¥ë¸¼´ØÉÕ¶á¤Ë¡Ö´ÝÃÝ°Ð¡×¡Ö»û¸æ¹¬¡×¤ÎÄÌ¤êÌ¾±´¤òµ¤·¤¿°ÆÆâ´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÆæ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢Áá¤¯¤â¥Ó¥ë¤Î¡ÖÈëÌ©¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤é¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢µþ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅö¥Ó¥ë¤¬¡¢ÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¸ò¤¦³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËµþÅÔ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤äÂÐÏÃ¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë