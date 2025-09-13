Kucci¡¢¿·¶Ê¡Ö¥é¥¤¥¢ー¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡ÙOP¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡¡ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡Kucci¤Î¿·¶Ê¡Ö¥é¥¤¥¢ー¡×¤¬¡¢10·î¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢10·î15Æü¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¤·¡¢²»¸»¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜPV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛKucci¤Î¿·¶Ê¡Ö¥é¥¤¥¢ー¡×¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡ÙËÜPV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Kucci¼«¿È¤¬¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ÎÌµ¤µ¤äÊÝ¿È¤Î±³¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤ÎÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤ò¡ÈÂÇ¤ÁÇË¤ë¡ÉÀª¤¤¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Kucci¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤»þ¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤»þ¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤»þ¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Kucci¡¡¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½ÕÊª¸ì¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤ÇËÜ¼ÁÅª¤Ê´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿À¤³¦¤ò¾å¼ê¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦ºó¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤Ë»ä¼«¿È¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤»þ¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤»þ¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤»þ¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¼¤ÒºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥é¥¤¥¢ー¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
