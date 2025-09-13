¡Ö¥Ñ¥ä¥Ñ¥ä¡×¤«¤é38Ç¯à¥¹¥«¥Ñ¥ó¥¯áÁðÊ¬¤±¥Ð¥ó¥É¤ÎàºÆ½¸·ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Á¤Ã¤¯¤·¤ç¡¼¤«¤Ã¤±¤§¤Ê¡¼!¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤ÎÀ¼
2025Ç¯¡¢³§ÍÍ¡Ö³ÐÀÃ¡×¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹
¡¡¥¹¥«¤È¥Ñ¥ó¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¸µÁÄà¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ð¥ó¥Éá¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAre you ready?¡×¤È¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏLÄ-PPISCH(¥ì¥Ô¥Ã¥·¥å)¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëMAGUMI(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¿¡¼¤Î¿ùËÜ¶³°ì¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Îtatsu¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î±üÌî¿¿ºÈ¡¢¥É¥é¥à¤ÎÌðÌî°ìÀ®¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ÎÁý°æÏ¯¿Í¤È¤ÎºÇ¿·¥Ð¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ô¥Ã¥·¥å¤Ï13Æü¤è¤ê¡ÖLÄ-PPISCH Live Tour 2025¡Á³ÐÀÃ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤Ã¤¯¤·¤ç¡¼¤«¤Ã¤±¤§¤Ê¡¼!¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!! ³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¤Á¤Ó¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤³¤½¥ì¥Ô¥Ã¥·¥å¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ô¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢1987Ç¯¡Ö¥Ñ¥ä¥Ñ¥ä¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£08Ç¯¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¾åÅÄ¸½¤µ¤ó(µýÇ¯47)¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£