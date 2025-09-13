比嘉一貴が韓国で今季2勝目に王手 吉田泰基2差3位
＜Shinhan Donghae Open 3日目◇13日◇ジャック・ニクラウスGC（韓国）◇7471ヤード・パー72＞韓亜日3ツアー共催大会の第3ラウンドが終了した。日本で行われた2022年大会覇者の比嘉一貴が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル14アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目（通算8勝目）に王手をかけた。
【写真】 ウッドからアイアンまで… 比嘉一貴はほぼオール“外ブラ”構成
トータル13アンダー・2位にスコット・ビンセント（ジンバブエ）。トータル12アンダー・3位タイには27歳の吉田泰基ら5人が続いた。杉浦悠太はトータル10アンダー・8位タイ。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル3アンダー・47位タイで最終ラウンドに挑む。今大会の賞金総額は15億ウォン。優勝者には2840万4000円が贈られる。
