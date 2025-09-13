¡Ö¤â¤¦1ËÜÁö¤ì¤ë...¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×º®¹ç¥ê¥ì¡¼¡ÈÎÞ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡É¤¬°ìÅ¾¡¡¥±¥Ë¥¢¼º³Ê¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÆüËÜµÏ¿¤ò3ÉÃ¹¹¿·¤Î·ãÁö
¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
ÃË½÷º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬1ÁÈÌÜ¤Ç3Ê¬12ÉÃ08¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ç5Ãå¡£Á´ÂÎ9ÈÖÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë2ÁÈÌÜ¤Î¥±¥Ë¥¢¤¬¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤«¤é°ìÅ¾¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1Áö¤«¤éº£Àô·øµ®Áª¼ê¡¢°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²ÌÁª¼ê¡¢µÈÄÅÂóÊâÁª¼ê¡¢¾¾ËÜÆàºÚ»ÒÁª¼ê¤Î4¿Í¤ÇÄ©¤ó¤ÀÍ½Áª¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢4Áö¤Î¾¾ËÜÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤òÈ´¤¡¢6°Ì¤«¤é5°Ì¤Ø½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£½¾Íè¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò3ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2ÁÈÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÁ´ÂÎ9ÈÖÌÜ¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¤¢¤È°ì¤ÄÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë3Áö¤ÎµÈÄÅÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬4¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢2ÁÈÌÜ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¥Ë¥¢¤¬¥ì¡¼¥ó¤ÎÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤Ø¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÀôÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£°æ¸ÍÁª¼ê¤Ï¡Ö¤â¤¦1ËÜÁö¤ì¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¸µ¤ò¤ª¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µÈÄÅÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤È¤Ï¤É¤ì¤À¤±½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¿ô»þ´Ö¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£
¾¾ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¹¥È1ËÜÂç»ö¤Ë¡¢¤â¤¦1²ó¡¢ÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌëÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÏÆ±Æü13Æü¡¢¸á¸å10»þ20Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¢¦·è¾¡¤Î¥Á¡¼¥à(Í½Áª¥¿¥¤¥à)
2¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢(3Ê¬11ÉÃ20)
3¡ËÆüËÜ(3Ê¬12ÉÃ08)
4¡ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«(3Ê¬11ÉÃ16)
5¡Ë¥¢¥á¥ê¥«(3Ê¬10ÉÃ18)
6¡Ë¥¤¥®¥ê¥¹(3Ê¬10ÉÃ22)
7¡Ë¥ª¥é¥ó¥À(3Ê¬11ÉÃ11)
8¡Ë¥Ù¥ë¥®¡¼(3Ê¬10ÉÃ37)
9¡Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É(3Ê¬11ÉÃ15)