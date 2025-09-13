ＮＡＳＡの火星探査車「パーサビアランス」は２０２４年７月、「シェヤバ・フォールズ」という岩石に「ヒョウ柄の斑点」を発見した/NASA/JPL-Caltech/MSSS

（ＣＮＮ）火星探査車「パーサビアランス」が２０２４年に採取した岩石にみられたヒョウ柄の斑点は、古代の生命によって作られた可能性がある。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１０日、科学者たちがそう考えていると発表した。研究チームはこの新たな分析に関する査読済み論文をネイチャー誌に発表したが、さらなる研究が必要だとしている。

「１年間の検討を経て、研究者らが『他に説明が見つからない』と言った」と、ＮＡＳＡのダフィー暫定長官は述べた。「これは火星でこれまでに発見された中で最も明確な生命の兆候である可能性が非常に高い」

「サファイア・キャニオン」と呼ばれるこの試料は、パーサビアランスが２４年７月、ネレトバ渓谷の端にある「シェヤバ・フォールズ」という矢じり形の岩石から採取したもの。この地域は、３０億年以上前にジェゼロ・クレーターに流れ込んだ水によって形成された。

シェヤバ・フォールズの調査

科学者のケイティ・スタック・モーガン氏によると、３５億年以上前、ネレトバ渓谷は急流で満たされ、泥や砂、砂利を湖に運んでいた。同氏はＮＡＳＡのジェット推進研究所（ＪＰＬ）でパーサビアランスプロジェクトに携わっている。

最終的に水が干上がった後、「ブライト・エンジェル」と呼ばれる岩石露頭が残った。シェヤバ・フォールズはここから発見されており、火星に「居住可能な環境があった可能性」を示す記録が保存されているという。

グランドキャニオンの滝の一つにちなんで名付けられたシェヤバ・フォールズには、パーサビアランスの科学チームが「ケシの実」と名付けた小さな黒い斑点と、それよりも大きい、「ヒョウ柄の斑点」と名付けた模様が見られた。

「こうした質感の特徴は、これらの岩石に非常に興味深い何かが起きたことを示している。たい積した時に何らかの化学反応が起こったのだ」と、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の惑星科学者で、研究の筆頭著者ジョエル・ヒューロウィッツ氏は述べた。

パーサビアランスは岩石中に有機化合物も検出。有機化合物はブライト・エンジェル地層の他の数カ所でも発見されている。

「これは、有機物の存在下に、さびた赤い泥がたい積していたことを示している」とヒューロウィッツ氏は指摘する。

地球上では、これらの炭素系分子は生命の構成要素とされる。岩石の斑点は、かつて岩石内で起こっていた古代の化学反応が微生物を支えていたことを示している可能性がある。

硫酸カルシウムの白い脈は、生命にとって不可欠な水が岩石を流れていたことを明確に示している。また、パーサビアランスの装置によって検査された、不規則な形のヒョウ柄の斑点には鉄とリン酸塩が含まれていた。

硫酸カルシウムの白い帯の間にはヘマタイトが存在する可能性があることも判明した。ヘマタイトは、火星の特徴的な赤色の要因となる鉱物の一つだ。ヒョウ柄の斑点は、ヘマタイトとの化学反応によって岩石が赤色から白色に変化した際に生じたのかもしれない。この反応により鉄とリン酸塩が放出され、黒い輪が形成されることがある。こうした反応は微生物のエネルギー源にもなりうる。

これらの特徴は、リン酸第一鉄や硫化鉄、あるいは藍鉄鉱やグレイジャイトといった鉱物の存在によるものと考えられるという。通常、これらの鉱物は低温で水が存在する環境で形成される。

生命の証拠を得る

研究著者らは岩石の特徴の形成過程について、生命の存在による場合とそうでない場合の二つのシナリオを検証している。

特徴の一部は、有機物と鉄の反応によってまさに地球化学的に生成された可能性もある一方で、この過程は通常、比較的高温下でしか機能しない。研究チームはその証拠を確認していないとマイケル・タイス氏は述べた。タイス氏はテキサスＡ＆Ｍ大学の地球生物学者で、研究の共著者を務める。

「探査車でこれらの岩石を調査したすべての方法は、ヒョウ柄の斑点やケシの実のような斑点を生成できるような加熱は受けていないことを示唆している」とタイス氏は説明する。「もしそうだとすれば、３０億年以上前に火星の湖の泥の中に生息していたバクテリアのような生物によって作られた可能性を真剣に検討する必要がある」

シェヤバ・フォールズはたい積した泥と有機化合物の混合物に始まり、最終的に固まって岩石になったかもしれないという。その後、水が岩の亀裂に浸透し、鉱物をたい積させ、硫酸カルシウムの鉱脈とヒョウ柄の斑点を形成したというのだ。

ヒューロウィッツ氏は、ヒョウ柄の斑点のような特徴は非生物学的な方法でも形成されることを認めた。

パーサビアランスは火星着陸後、ジェゼロ・クレーターを横断し、過去の生命の微小化石を求めてデルタ（三角州）を探査した。この過程で収集された試料は将来のミッションで地球に持ち帰られる予定だった。

しかし、現時点ではＮＡＳＡがどのように試料を地球に持ち帰るか見通しが立っていない。ホワイトハウスがＮＡＳＡの科学予算を半減させるという案を掲げているためだ。

科学者らは、火星に生命が存在していたのかという疑問を解明するため、試料を地球に持ち帰ることが必要だと訴えている。