窪塚愛流（21）が13日、都内で、映画「こんな事があった」（松井良彦監督）の公開初日舞台あいさつに登壇した。

東日本大震災から10年後の福島県を舞台に、震災と原発事故をきっかけに離散した家族と、青春を奪われた若者たちを描いたオリジナルストーリー。松井監督（69）にとって18年ぶりの最新作となった。窪塚は前田旺志郎（24）演じる主人公アキラの友人で、孤独を抱える真一役を務めた。

震災当時は小1だった。「帰りのあいさつをしていた時に揺れて、机の下に潜って防災頭巾をかぶって体育館に行った」と、揺れた瞬間を鮮明に覚えているという。モノクロの今作について「1人1人の心の目で見ないと分からない。それぞれの感情で彩って、自分の中で落とし込む映画だなと思ったので、そんな映画に携われて、すごくうれしかったです。伝えたいって思いました」と話した。

撮影まで福島県には行ったことがなかった。「（被災地は）テレビや新聞記事でしか見たことなかったんですけど、自分の目で、体で感じるものは写真とは別物で。時空が止まってるような感じがしました」。ただ「すごく景色がきれいだったのは覚えてます。海もきれいだったし、空もきれいだった」と振り返った。

父・篤人役の井浦新（50）とは21年のドラマ「あのときキスしておけば」、22年の映画「麻希のいる世界」に続いて3度目の親子役だった。松井監督の前作「どこに行くの？ 」（07年）に主演し、松井組への出演が続く柏原収史（46）も出席した。