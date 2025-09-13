歌手美川憲一（79）が13日、インスタグラムを更新。洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）を公表し、休養を発表した。関係者によると、現在は入院しているが普通に会話もできている状態で、命に別状はないという。

美川はインスタグラムで「皆様へ この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました」と病室で撮影したとみられる写真を投稿した。

続けて「9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております。急なご報告となり、大変申し訳ございません。少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します」と現状を報告し「退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです。今回の件でご心配ご迷惑をおかけした関係者、ファンの皆様に心よりお詫び申し上げます。美川憲一」と投稿を結んだ。

