「父親はあなたの夫」夫の子を妊娠したと主張する女性の登場…その時妻はどうすべき？ 読者の実体験も！
突然現れた女性が「妊娠した」…しかも父親はうちの夫!? そんな時、いったいどうしたら？
夫の子どもを妊娠した女性が現れた!?について3作品ご紹介します。
彼女の言い分はうそ？ ほんと？
記憶があいまい!? 夫と幼なじみがあやしい関係に？
わかりやすく夫を狙う女性の登場！ 「あの日」何かあったみたいだけど、夫は記憶があいまいだと言い張っている…。読者は何を思う!?
・主人公の女性、夫に向かって「何で言わなかったの？」みたいなことを言っているが、女性こそ、何で例の女が夫を狙っていると夫に先に言わなかった？ その程度、言わなくてもいいとでも思っていたのか？
・手に入れるためなら何でもしそうだねぇ…。
・完全にサスペンスかホラー
こんな時は夫を守るのも妻の務めかも…!?
次の話は…？
違和感を覚えつつも入籍…怪しさ満点の妻！
次は、夫婦でありながら「妊娠しちゃった」が限りなく怪しい妻のお話…
好きと言う割にそっけない妻。その妊娠、本当なの…!? 読者から似たようなお話が届いていました。
・昔のことを、思い出しました。社会人になり立ての頃、会社の先輩の友人の奥さんが新婚オメデタでルンルン新婚旅行から帰り出産〜でもすぐに奥さんと子どもに会わせてもらえなかったそうです。医師とナースに話があるからと…生まれた子どもの肌の色が違ったそうです。
・この手の輩は老若男女問わず存在する。ありていに言えば、他者を自分の都合で一方的に利用することに全く罪悪感を持たない。
・自分の元妻も托卵妻でした。自分の子どもだと思っていた娘が7歳の時に真実を知りました。 自分の場合は元妻を紹介してくれた奴が相手でした。自分と付き合って結婚した後も関係が続いていたようです。 自分は仕事の関係で家を空けることが多かったですが元妻も子どもも本当に愛してました。 でも子どもが自分のことをたまにおじさんと呼ぶ事に違和感を感じてDNA鑑定を妻に内緒でしました。その結果子どもは自分の子どもではないという真実を知りました。
・この手の輩は老若男女問わず存在する。ありていに言えば、他者を自分の都合で一方的に利用することに全く罪悪感を持たない。
・自分の元妻も托卵妻でした。自分の子どもだと思っていた娘が7歳の時に真実を知りました。 自分の場合は元妻を紹介してくれた奴が相手でした。自分と付き合って結婚した後も関係が続いていたようです。 自分は仕事の関係で家を空けることが多かったですが元妻も子どもも本当に愛してました。 でも子どもが自分のことをたまにおじさんと呼ぶ事に違和感を感じてDNA鑑定を妻に内緒でしました。その結果子どもは自分の子どもではないという真実を知りました。
信じられない話ですが…実際にあるんですね。
次の話は…？
会社を辞めた夫を狙う元同僚女性…あやしい！
この女性の話は本当？ 甲斐性のない夫を奪ってどうする気なの…？ もしうそならば、彼女の目的はいったい!?
・これって美人局では…？
・コイツなら騙されるだろうな、と思ったんだろうなぁ。
・酔っ払ってて覚えていないという最悪のパターンかぁ…
・とんだ地雷女の予感…
・簡単に金を取れそうと選んだだけで、利用するだけして後で捨てるって算段なのかな？
・妊娠詐欺かな？
・コイツなら騙されるだろうな、と思ったんだろうなぁ。
・酔っ払ってて覚えていないという最悪のパターンかぁ…
・とんだ地雷女の予感…
・簡単に金を取れそうと選んだだけで、利用するだけして後で捨てるって算段なのかな？
・妊娠詐欺かな？
記憶がない時はお金が目当ての可能性も!? 妻も冷静に真実を見極めないとですね。
(ギー子)