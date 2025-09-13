・主人公の女性、夫に向かって「何で言わなかったの？」みたいなことを言っているが、女性こそ、何で例の女が夫を狙っていると夫に先に言わなかった？ その程度、言わなくてもいいとでも思っていたのか？・幼馴染は托卵を狙っているのでしょ。・手に入れるためなら何でもしそうだねぇ…。・完全にサスペンスかホラー