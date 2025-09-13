『ちはやふる』「このシーンも放送して…！」上白石萌音＆森永悠希、プロポーズの瞬間 嵐莉菜がオフショット披露
モデル・俳優の嵐莉菜が、13日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）最終話（10日放送）のオフショットを公開した。
【写真あり】「このシーンも放送して…！」上白石萌音＆森永悠希、プロポーズの瞬間
嵐は「尊い2人の写真を追加」とし、駒野勉（森永悠希）が大江奏（上白石萌音）に指輪を渡す“プロポーズシーン”の激写ショットを公開。「最終回のあのシーンを思い出す」と添えた。放送内では、奏が指輪をしていたが、プロポーズの場面は描かれていなかった。
この投稿には「つくえクン頑張った！」「すてきだった！」「このシーンも放送して…！」「おめでとう！」「尊い」といった声が寄せられている。
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた奏と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。最終回では、令和の高校生たちが青春のすべてをかけた熱戦がフィナーレを迎えた。
