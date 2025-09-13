『ゴジュウジャー』まるぴ、美ボディ全開の新カット公開【インタビューあり】
タレントで俳優のまるぴ（25）が、8日発売の『週刊ヤングマガジン』41号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。アザーカットが13日までに公開となった。
【写真】胸元あらわに…美ボディ全開のまるぴ
大学生の時からサロンモデルとして活躍し、「カワイイ子がいる！」とSNSで話題になり、現役OLとタレントという2足のわらじで芸能活動をスタートしたまるぴ。2022年に『ヤングマガジン』でグラビアデビューを果たすと、たちまち各雑誌の表紙に抜てきされ多くの注目を集めた。今年2月にスタートしたスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）で敵幹部「ブーケ」を演じている。
■まるぴ
――ヤングマガジン7回目の表紙掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！表紙掲載はその号に1人。本当に凄いことなのに、何度も経験させていただけるのは応援してくださる皆さんのおかげです。その期待に応えられるものになるように頑張って身体も作って撮影してきました！
――今回の撮影でお気に入りの衣装やカットなどあれば教えください。
チェックのワンピースは私の一目惚れで選びました。スタイリストさんが私の好みととても似ていて撮影中も盛り上がりました！とはいえ、どの衣装もスタイリングもお気に入り。それぞれ違う雰囲気の私を楽しんでいただけていたら嬉しいです。
――テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にて2週連続のメイン回が放送されましたがいかがですか？
放送されて改めて、皆さんに私の演じているブーケ嬢を愛していただいているかを実感しました。敵役幹部であるブーケ嬢が２週に渡ってメインで良いのか、、、と不安になることもありましたが、全身全霊で挑み、素敵な回になったと思っています。この2話で「ブーケを好きになった」という声も多く見られて、役者冥利に尽きる2週間だったな、、、と余韻に浸っています。
――いつも応援してくれる方々に一言お願い致します。
いつも応援ありがとうございます。いろんなお仕事に恵まれているのは、本当に皆さんの応援のおかげです。引き続き応援よろしくお願いします！
【写真】胸元あらわに…美ボディ全開のまるぴ
大学生の時からサロンモデルとして活躍し、「カワイイ子がいる！」とSNSで話題になり、現役OLとタレントという2足のわらじで芸能活動をスタートしたまるぴ。2022年に『ヤングマガジン』でグラビアデビューを果たすと、たちまち各雑誌の表紙に抜てきされ多くの注目を集めた。今年2月にスタートしたスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）で敵幹部「ブーケ」を演じている。
――ヤングマガジン7回目の表紙掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！表紙掲載はその号に1人。本当に凄いことなのに、何度も経験させていただけるのは応援してくださる皆さんのおかげです。その期待に応えられるものになるように頑張って身体も作って撮影してきました！
――今回の撮影でお気に入りの衣装やカットなどあれば教えください。
チェックのワンピースは私の一目惚れで選びました。スタイリストさんが私の好みととても似ていて撮影中も盛り上がりました！とはいえ、どの衣装もスタイリングもお気に入り。それぞれ違う雰囲気の私を楽しんでいただけていたら嬉しいです。
――テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にて2週連続のメイン回が放送されましたがいかがですか？
放送されて改めて、皆さんに私の演じているブーケ嬢を愛していただいているかを実感しました。敵役幹部であるブーケ嬢が２週に渡ってメインで良いのか、、、と不安になることもありましたが、全身全霊で挑み、素敵な回になったと思っています。この2話で「ブーケを好きになった」という声も多く見られて、役者冥利に尽きる2週間だったな、、、と余韻に浸っています。
――いつも応援してくれる方々に一言お願い致します。
いつも応援ありがとうございます。いろんなお仕事に恵まれているのは、本当に皆さんの応援のおかげです。引き続き応援よろしくお願いします！