¥¥ã¥ó¥×µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤ªÆù¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-6-2¡Ë2³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥°¥ê¥ë¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ªÆù¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆùÎÁÍý¤Ï¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ªÆù¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÌÚÀ½¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤ÎÁ°ºÚ¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥Ç¥£¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤ê¤ó¤´¤Î¥Ç¥£¥ë¥Ó¡¼¥Ä¥³¡¼¥ó¡×¤Ë¡¢¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡×¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆùÎÁÍý¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤¿·Ü¤â¤âÆù¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò´¬¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤·¤¿¡Ö¥Á¥¥ó¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎBBQ¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡×¡¢³û¶»Æù¤Î»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³ûÆù¤Î¥°¥ê¥ë Ä¹¥Í¥®¤Î¥Ö¥ì¥¼¡×¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Êµí¤¹¤¸Æù¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥Þ¥«¥í¥Ë¡õ¥Á¡¼¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥ê¥ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¾Æ¤Î©¤Æ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡ÖßîÀ½¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥È¡×¡Ö¤ß¤«¤ó¤È²Æì¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥×¥Á¥¬¥È¡¼¡×¡Ö¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤Î3ÉÊ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆù¤¬¼çÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÃÙ¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï5800±ß¡ÊÅÚÆü½ËÆü6300±ß¡Ë¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï15»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Î120Ê¬À©¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£