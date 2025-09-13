°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Çò°á¤Î°å»Õ¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¡ª¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°åÎÅ¥É¥é¥Þ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¾®»ù²Ê°å¤â¤¤¤¤¤Ê¡×
¢£Î¾¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤ÀÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¡¿¥é¥¦ー¥ë¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤È¥À¥ó¥¹①～③
Snow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×Dance PracticeÆ°²è¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°¤Éô¤ÏÇò°á¤Î¥É¥¯¥¿ー»Ñ¤ÇÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÀÅ»ß²è¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¹ø¸µ¤ÎÎ¾¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤ÀÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÉÂµ¤¤â¼£¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°åÎÅ¥É¥é¥Þ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¾®»ù²Ê°å¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö³°²Ê°å¤â¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£