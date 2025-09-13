Ｎｅｔｆｌｉｘ作品に出演する俳優の出演料に上限設定説が浮上し、バブル論争が収束するか関心を集めていると１２日、韓国メディアのＯＳＥＮなどが報じた。

同メディアは、Ｎｅｔｆｌｉｘがオリジナルシリーズのドラマ・映画の出演料の上限を３億ウォン台（約３千万円）に引き下げ、制作費全体を削減し、天井知らずに高騰していた出演料にブレーキをかけるようだと伝えた。

Ｎｅｔｆｌｉｘは、Ｋコンテンツの復興を率いる核心的プラットホームとしてその力量を証明したが、同時に「韓国ドラマ制作費上昇の主犯」と批判も受けた。グローバルヒットを記録した「イカゲーム」シリーズで主演を務めたイ・ジョンジェは、１話あたり１００万ドル（約１億５千万円）を受け取ったという海外メディアの報道が相次ぎ、あるインタビューで「少し誤解はあるが、多く受け取ったのは事実」と率直に答えている。

こうした問題認識が広まる中、昨年１０月にＮｅｔｆｌｉｘコンテンツチームのディレクター・キム・テウォン氏は「適正な予算で、適正な出演料を支払うことが、俳優、当社、作品にとっても良い方法ではないか」と変化の兆しを示している。

今回浮上した出演料の上限設定説について、Ｎｅｔｆｌｉｘ関係者がＯＳＥＮの取材に応じたとし「Ｎｅｔｆｌｉｘは出演料に一律の上限を設けておらず、作品の特性と役割、制作期間などを考慮して、パートナーと柔軟に協議している」と公式コメントを明らかにしたと伝えた。