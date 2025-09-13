ベルギー移籍の原口元気が新天地デビュー！ 現地メディアも注目「ベールスホットの即戦力だ」
浦和レッズからベルギー２部のベールスホットに完全移籍した原口元気が、新天地デビューを飾った。
現地９月12日に開催されたベルギーリーグ２部の第５節で、ベールスホットはRSCAフューチャーズ戦と敵地で対戦し、２−０で勝利を収めた。
この一戦に原口は先発して移籍後初出場を果たすと、67分までプレー。チームの勝利に貢献している。
ベルギーメディア『Het Nieuwsblad』は、「RSCAフューチャーズと対戦したベールスホットの指揮官は、さっそく経験豊富な日本人選手である34歳の原口元気をスタメンで起用。新加入の原口はベールスホットの即戦力だ」と伝えている。
かつてはドイツで長年プレーし、再び欧州の地に活躍の場を移した原口。ベルギーで実力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
現地９月12日に開催されたベルギーリーグ２部の第５節で、ベールスホットはRSCAフューチャーズ戦と敵地で対戦し、２−０で勝利を収めた。
この一戦に原口は先発して移籍後初出場を果たすと、67分までプレー。チームの勝利に貢献している。
ベルギーメディア『Het Nieuwsblad』は、「RSCAフューチャーズと対戦したベールスホットの指揮官は、さっそく経験豊富な日本人選手である34歳の原口元気をスタメンで起用。新加入の原口はベールスホットの即戦力だ」と伝えている。
かつてはドイツで長年プレーし、再び欧州の地に活躍の場を移した原口。ベルギーで実力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介