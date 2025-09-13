¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¶Ã¤´é¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¥É¥¢¥Ã¥×¤äº´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È»Ñ¤Ê¤É¡ØÎ¹¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹Åê²¼¡ª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¢£É½¾ðË¤«¤Ê¿¼ß·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬7Ëç¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ½¾ðË¤«¤Ê¿¼ß·Ã¤ºÈ¡ØÎ¹¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
Snow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡¿´°Á´ÈÇ－Traveling with Snow Man－¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿¼ß·¤È¥á¥ó¥Ðーº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹âÃÎ¤ò½ä¤ëÎ¹¤ÎÆ°²è¤¬¡¢9·î7Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ä¡¢Âç¤¤ÊÆé¤òÁ°¤ËÆé³¸¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿¼ß·¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢ÌÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿µû¤ò»Ø¤µ¤·¶Ã¤´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿¼ß·¤Î»Ñ¡¢²Ö¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»ê¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Á´Éô¤Ç7Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£