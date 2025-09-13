ふと床でくつろぐ猫を見たら…『衝撃の表情で見つめてくる様子』に吹き出す人が続出「唇あるんだけどｗ」「夜にみたら怖いｗ」と17万再生
「それ、どういう表情なの…？」と、ついつい聞きたくなってしまう猫ちゃんの謎の表情が面白すぎると、大きな反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回を突破し、「なに可愛すぎ？！w」「あかんかわいすぎるw」といった声が集まっています。
【動画：ふと床でくつろぐ猫を見たら…『衝撃の表情で見つめてくる様子』】
我々には理解できないのが猫である
TikTokアカウント「ゆっーりーな」に登場したのは、ラガマフィンの「ちゃちゃまる」ちゃん。飼い主さんの下でラグドールの「らぐ」くんと一緒に暮らす、お目目がキュルキュルな女の子です。
そんな可愛いちゃちゃまるちゃんですが、この日は様子が違ったそう。飼い主さんが何気なくちゃちゃまるちゃんの様子を伺うと、ドアと壁の間に挟まりながら、見たこともない表情で見つめてきていたといいます。
元のちゃちゃまるちゃんに戻っ…てない！
飼い主さんいわく、口角が上がってにんまりした表情で、ちゃちゃまるちゃんはジッと見つめてきたのだとか。その表情を見て飼い主さんも思わず笑ってしまったそうです。
どうしてちゃちゃまるちゃんがにんまり顔をしていたかは、飼い主さんも分からないそう。何か嬉しいことがあって口角が上がっているのか、それとも悪いことを企んでいるのか…。本心はちゃちゃまるちゃんしか分かりません。
この笑顔、守りたい
夜中にふと見ると怖い表情ですが、何だかクセになってしまう今回のちゃちゃまるちゃんの表情。いつの日にか、ちゃちゃまるちゃんがこの表情をした理由が判明してほしいですね。
この投稿はTikTokにて2.3万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題となりました。私たちでは理解不能なちゃちゃまるちゃんの表情を見て、笑ってしまった方も多いでしょう。
投稿を見た視聴者からは、「めっちゃ笑ってますやん笑」「こんな口角上向いてることある？w」「夜ふと見たらこの顔だったらちょっと怖いｗ」「猫ちゃんのこんなお顔初めて見たwwどうなってるのwwかわいすぎww」など、たくさんのコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「ゆっーりーな」では、見ているだけで心がキュンキュンする、ちゃちゃまるちゃん・らぐくんの可愛い日常の姿が多数投稿されています。
ちゃちゃまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「ゆっーりーな」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。