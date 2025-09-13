ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¡¡Öº£Æü¤«¤é35½µ¡Ä¿ÈÂÎ¤¬¸Â³¦¡×¡¡ËÜÅö¤ÎÍ½ÄêÆü¤â¹ðÇò¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢35½µÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤«¤é35½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÍ½Äê¤Î»º±¡¤Ç»º¤á¤ë¡¢¡¢¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ªÁÐ»Ò¤¨¤é¤¤¤¾¡ªºòÆü¤«¤é¼¡ÃË¡©¤ÎÆ¬¤Î¾ì½ê¤¬³°¤«¤é¿¨¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£½Ð¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤âÍ½ÄêÄë²¦ÀÚ³«Æü¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤í¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ë¡×¤È¤ï¤¬»Ò¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¿ÈÂÎ¤¬¸Â³¦¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤â¹ø¤¬ÄË¤¤¡£»Ø¤¬ÄË¤¤¤·½Å¤¿¤¯¤ÆÉ¨¤ä¤Ð¤¤¡£¤à¤¯¤à¡£¶ì¤·¤¤¡£ÁÐ»Ò¤â¶¹¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÃæÀî¡£¡ÖËÜÅö¤Ï10·î18ÆüÍ½Äê¤À¤±¤ÉÁÐ»Ò¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Äë²¦ÀÚ³«Í½Äê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦Â¤â´é¤â¤à¤¯¤ß¤¹¤®¤Æ¼Ì¿¿»£¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤é¤¯¤Æ¤âº²3¤Ä¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤Ç¤Ë¼ä¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥í¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ°û¤à¤ó¤À¤¬¡ª¤¢¤Èº£Ç¯¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤é¤·¤¤¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¦¤Þ¡Á¡ª¾Æ¤¤¿¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£