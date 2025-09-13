いつものように学校から帰宅した女の子の目に、1匹の子猫が飛び込んできて…？女の子が見せた反応とその後の行動に絶賛が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回以上再生されており、「しあわせがいっぱい」「こっちまで幸せな気分になって泣けた」といった声が上がっています。

【動画：学校から帰ってきた女の子→家に『知らない子猫』がいた結果…】

動物好きの優しい女の子

Instagramアカウント「@chikipon52」に投稿されたのは、何も知らないまま学校から帰宅した娘さんが保護猫と初めての出会いを果たした日の記録です。

投稿主の娘さんは、以前に瀕死の小鳥を保護してお世話をした経験があるといいます。その時は懸命に頑張ったものの空に帰ってしまったそうで、命の大切さについて学んだようです。

一度は悲しい経験をした娘さんでしたが、やっぱり動物と暮らしたいという強い気持ちに背中を押された投稿主さんは、なんと娘さんに内緒で保護猫のトライアルに踏み切ったといいます。

保護猫との出会いに大興奮

何も知らない状態でいつものように帰宅した娘さん。ふと顔をあげて目に入ったのは、なんと可愛らしい1匹の子猫でした。娘さんは念願の動物との暮らしが叶い、ましてや天使のような子猫が家にいることに大興奮したようで、家中を跳ねまわっていたといいます。

興奮がおさまらない中でも、子猫に触れる時にはそっと優しくしていたのだとか。子猫とすぐに打ち解け、おもちゃで遊び始めて仲良くなったようです。

子猫にぞっこんな子どもたち

まずは1週間のトライアルだそうですが、子どもたちは早くも子猫にぞっこんのようで、子猫も家族によく懐いてくれているといいます。トライアル中という事実を感じさせないような、幸せ溢れる尊いふれあいの様子に、多くの人が癒されたのでした。

投稿には、「お子さんも猫ちゃんもかわいい♡」「このお姉ちゃん達なら、もう決まりです 強いご縁を感じます♡」「ファーストタッチがなんて優しい…」「しあわせがいっぱい」「（子どもたちには）この感動を忘れないでほしい」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「@chikipon52」では、晴れて家猫となった子猫と娘さんたちの微笑ましい日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「中原 美香子/フードコーディネーター・料理家（@chikipon52）」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。