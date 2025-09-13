◇バレーボール世界選手権 日本―トルコ（2025年9月13日 フィリピン・マニラ）

バレーボール男子の世界選手権が13日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本(世界ランキング5位)は初戦でトルコ(同16位)と対戦。日本は第1セットに続き、第2セットも連取された。

日本の先発はアウトサイドヒッターに石川祐希、郄橋藍のWエースを起用。ミドルブロッカーに小野寺太志 、エバデダン・ラリー。オポジットに宮浦健人。セッターが大宅真樹、そしてリベロに山本智大が起用された。

第1セットは、サーブに定評のある宮浦が4人を弾き飛ばすサービスエースを決めるなど序盤はリードを保ったが、中盤にトルコもサーブを軸に盛り返し、逆転を許した。さらにサーブ、スパイクがアウトやネットになるといったミスも続き、最初のセットを相手に奪われた。

第2セットもビッグサーバーをそろえるトルコのサーブに苦戦。中盤こそ粘りのラリーから高橋の得点などで競り合う展開を演じたが、12―11からトルコの5連続ポイントを許すなど、相手のパワーバレーに押し切られた。