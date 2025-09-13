俳優の川崎麻世が自身のアメブロを更新。同じく俳優の杉浦太陽と久しぶりに再会した様子をつづり、2ショットを公開した。

川崎は「杉浦太陽くんに会って感じた事」というタイトルでブログを更新。「昨日はテレビ番組の収録があったんだけど、久しぶりに杉浦太陽くんに会った」と報告し、「この久しぶりがまた楽しい。何故か会った瞬間に、今までとは違う、実にいい感じの大人の男の色気を感じた」と以前会ったときから変化を感じたという杉浦を絶賛し、2ショットを公開した。

続けて「改めて調べたら、44歳か。若い。しかも、大阪府寝屋川市出身やん。近い。俺は隣町は枚方市やん。誕生日近い。しかも誕生日3/10？めっちゃ誕生日近い。3/1やん。しかも身長177cm？めっちゃ近い。俺182」と親近感を抱きつつ、杉浦との共通点を明かした。

最後に、「子沢山で立派なパパ。素晴らしい」と杉浦を労り、「さあ〜今日はまた違う番組のロケだ。頑張って来ます。昨日のスタジオ近くに、スカイツリーがあったから車の中から撮影してみたよ」とコメントを添え、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」