訪日外国人客の増加に伴い、空港やホテルでスーツケースの放置が相次いでいる。

日本で購入した土産物を入れようとスーツケースを買い替えた際などに捨てていったとみられる。保管場所や処分費用の負担は大きく、希望する人たちに古いスーツケースを無料で提供したり再利用したりするなど、新しい取り組みにも注目が集まっている。（塚本康平、浦上華穂）

警察騒ぎも

多くの外国人観光客らが行き交う成田空港（千葉）。今月４日、ターミナルそばにある千葉県警成田国際空港署内の倉庫の一室には、約６０個の持ち主不明のスーツケースが所狭しと並べられていた。

大半が空港内で放置されていたスーツケースで、車輪が壊れていたり、鍵がかかったままだったりするものも。同署が遺失物として３か月保管し、持ち主が現れなければ処分する。

昨年は約７００個が届けられ、今年は６月末時点ですでに約４００個に上る。持ち主が引き取りに来るのは全体の１割程度といい、同署の長谷川直樹・会計課長は「保管場所が一番の課題。廃棄にも費用がかかる」と頭を抱える。

放置される要因の一つとして挙げられるのが、航空会社によって預けることができるスーツケースの個数やサイズが決まっていることだ。超過しないように搭乗前に駆け込みで荷物を詰め替える人もおり、空港内のかばん店「グランサックス 成田空港店」の有村利恵店長（５１）は「お土産が入りきらず、大きなサイズに買い替えたいという人も多い」と語る。

同店では購入者から不要になったスーツケースを引き取るサービスを行っているが、空港内のゴミ箱近くに捨てられているのを目にすることも多いという。「危険物が入っている恐れもあり、警察が来て騒ぎになることもある」と明かす。

過去最多

日本政府観光局によると、２０２４年の訪日外国人客数は約３６８７万人と、過去最多を記録した。それに伴って空港に放置されるスーツケースも増え、コロナ禍前の１９年度と２４年度を比べると、関西国際空港（大阪）では７１６個から８１６個に。羽田空港（東京）第３ターミナルでも、放置スーツケースの廃棄数が１・５倍に増えた。

宿泊したホテルにそのまま残していく観光客もいる。大阪観光局が６〜７月に実施したアンケート調査では、回答があった３４の宿泊事業者のうち、８５％が「放置が問題になっている」と答えた。

有料で引き取り

放置されたスーツケースを再利用する動きも出てきた。

東京都千代田区の「秋葉原ワシントンホテル」は２３年から、宿泊者が客室に残していったり、不要だと申告があったりしたスーツケースなどを別の客らに無料で提供している。

提供は不定期で行っており、ＳＮＳで告知をすると、数時間から１日で引き取り手が現れるほどの人気ぶりだ。担当課長の松尾奈美さん（４７）は「放置がないのが一番だが、ひどく故障していないものは利活用し、無駄をなくしていきたい」と話す。

同区の「庭のホテル東京」は２３年から、客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用する取り組みを始めた。スーツケースの側面を切り抜いて土を入れ、ホテル屋上で野菜やハーブ９種類を栽培。収穫した野菜などを併設のレストランで提供している。担当者は「丈夫で、野菜作りに適していた。活用策としてホテル外にも広めていきたい」と意気込む。

一方、放置を未然に防ぐ工夫をする施設も。中部国際空港（愛知）では２４年１０月、不要になったスーツケースを１個１２００円の有償で引き取るサービスを開始した。

江戸川大の崎本武志教授（観光学）は「円安を背景に、日本製の質の高いスーツケースが安価で手に入りやすくなっている。航空機の重量制限など複合的な要因があり、海外の観光客にモラルを求めるだけでは問題の解決にはつながらない」と指摘。「各施設による再利用の取り組みをさらに進めつつ、早期にリサイクルにつなげて保管期間を短縮する仕組みを構築するなどの対策も考えていく必要がある」と話している。