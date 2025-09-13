こういうの探してたーーーッ！【ZARA】“どこの？”って聞かれそう♡「ブラウン系バッグ」

ベーシックで合わせやすく、コーデにも馴染みやすいブラウン系のバッグ。ブラウンは今季の注目カラーなので、ファッションにさりげなくトレンド感を取り入れたい時にもぴったり。いつものコーデにも合わせやすく、おしゃれ見えも叶えてくれそうなバッグが【ZARA（ザラ）】に登場。今回は、今注目したい「ブラウン系バッグ」をご紹介します。

秋ムードを高めるスエードバッグ

【ZARA】「フリンジ スプリットスエード ショルダーバッグ」\13,590（税込）

柔らかそうなスエード素材が秋らしさを引き立てるショルダーバッグ。中央に付いている存在感のあるフリンジが、シンプルコーデにも映えるアクセントに。ころんとしたフォルムとマットな質感で、大人世代のカジュアルスタイルにも自然と馴染みそう。デニムボトムスやニットトップスなど、秋の定番アイテムとも好相性で、これからの季節に出番が増えそうです。

ちょっぴり辛口デザインがコーデの引き締め役

【ZARA】「ジッパー付きショルダーバッグ」〈チョコレート〉\5,990（税込）

カチッとした四角い形と、2つのジッパーが目を引くデザイン。艶のあるダークブラウンが大人っぽく、コーデにクールさをプラスしてくれそうです。甘めのワンピースなどフェミニンなアイテムと合わせてミックスコーデを楽しんだり、デニムやジャケットでカジュアルに仕上げたりと、様々なスタイルを楽しめそう。いつものコーデの雰囲気をちょっと変えたいときに取り入れるのもおすすめです。

丸みフォルムの上品デザイン

【ZARA】「キャンバスステッチ クロスボディバッグ」\6,590（税込）

丸みのあるシルエットと繊細なステッチが上品な印象を与える、クラシカルな雰囲気のショルダーバッグ。柔らかい色味のブラウンで、優しげな印象です。付け替え可能なストラップ付きなので、手持ちできれいめに、キャンバス地の斜め掛けストラップを付けて少しカジュアルにと、コーデやその日の気分に合わせて楽しめそう。

オンオフ使えそうなきれいめバッグ

【ZARA】「MAXI CITY」\7,990（税込）

深みのあるチョコレートブラウンが落ち着いた雰囲気のきれいめバッグ。シンプルできちんと感もあるデザインは、通勤バッグとしても使えそう。マチ付きで荷物がたっぷり入りそうなサイズ感と、中に仕切りがあるので中身を整理しやすそうなのもポイント。きれいめコーデはもちろん、カジュアルスタイルにも合わせやすく、毎日のスタイリングで活躍してくれそうです。

