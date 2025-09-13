世界バレー初戦

フィリピンで行われているバレーボールの男子世界選手権で、日本は13日にトルコとの1次リーグ初戦を迎えた。海外での試合でありながら、視聴者が感じた“違和感”に「すごいwww」「頼もしすぎる」との声が上がった。

世界ランキング5位の日本は、同16位のトルコと対戦した。スタメンには石川祐希、高橋藍、小野寺太志、エバデダン・ラリー、宮浦健人、大宅真樹、リベロの山本智大と人気選手がズラリ。会場で紹介されると中立地にも関わらず、ホームのような大声援が上がった。

TBS系で地上波中継されたこの試合、日本開催かと錯覚するような声に、視聴者はX上で次々に驚きの声を上げた。

「あいかわらず日本ホームすぎるフィリピン会場。日本会場よりも盛り上がりが激しい」

「フィリピンはもうホーム以上のホーム」

「フィリピン会場の声量頼もしすぎる」

「日本への声援大きくて嬉しい力になるね」

また、21歳の大学生、甲斐優斗が交代出場した時の盛り上がりに「甲斐くん入った時のフィリピンの歓声すごいww」「フィリピンが甲斐くんで盛り上がってる」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）