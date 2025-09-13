Íª¿Î¤µ¤ÞÀ®Ç¯¼°¹Ô»ö¤Ç¹±Îã¤Î¡Ö¸µ¿¦°÷¤é¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ªÃã²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤º¡ÄÇØ·Ê¤Ë¡È½©¼ÄµÜ²È¤Î»ö¾ð¡É
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï9·î10Æü¡¢ÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¸øÅª¤ÊÃë¿©²ñ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¡£
Ãë¿©²ñ¤Ë¤ÏÀÐÇËÁíÍýÉ×ºÊ¤ä½°»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¡£¤Û¤«¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÍÄÃÕ±à¤«¤éÃæ³Ø¤Þ¤ÇÉÕÂ°¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¤ä¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢µÜÆâÄ£¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë32¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö9·î6Æü¤Ë¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ä¤´¿ÆÀÌ¤ò¾·¤¤¤¿»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ10Æü¤Î¸øÅª¤ÊÃë¿©²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡È°ìÏ¢¤ÎÀ®Ç¯¼°´ØÏ¢¹Ô»ö¤òÁ´¤Æ½ª¤¨¤¿¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ä½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î²ñ¤Ï3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤é¤ì¤Æ¤Î»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¡¢¸øÅª¤ÊÃë¿©²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÃã²ñ¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡£Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÎéµÜ¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ò½Ë¤¦¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¼çºÅ¤ÎÃã²ñ¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬11ÆüÍ¼¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÅìµÜ¸æ½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤ªÃÂÀ¸»þ¤Î°å»Õ¤ä°ÂÅÄ¸µµ×¡¦³ØÄ¹¤é³Ø½¬±¡´Ø·¸¼Ô¡¢Âîµå¤Î²®Â¼°ËÃÒÏ¯»á¤é¿Ê¹Ö¼Ô¡¢¤½¤ì¤ËÅìµÜ¿¦¤Î¸µ¿¦°÷¤éÌó280¿Í¤¬¾·¤«¤ì¤Æ½ÐÀÊ¡£¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ÉØ¡¢ÎéµÜ¤µ¤Þ¤Î¤Û¤«¹ÀµÜ¤µ¤Þ¡¢µªµÜ¤µ¤Þ¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡Õ¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×1985Ç¯12·î12ÆüÉÕ¡Ë
Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÅìµÜ¸æ½ê¤Ç¤ÎÆâÎØ¤Î¤ª½Ë¤¤²ñ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ìó280¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¸»Õ¤ä¤«¤Ä¤ÆÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¦°÷¤¿¤Á¤È¤â´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î¤´°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤Î¡È²¸¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¤Î´¶¼Õ¤Î¤ªÃã²ñ¡É¤Ï¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ç¯¤·¤¿¸å¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÅ·¹Ä²È¤ÎÄ¹½÷¡¢µªµÜ¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¤ò½Ë¤¦¹Ô»ö¤¬12ÆüÃëÁ°¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤´É×ºÊ¤Î¼çºÅ¤Ç¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀµ¸á²á¤®¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤È³¤Éô¼óÁê¡¢ºùÆâ½°±¡µÄÄ¹¡¢ÅÚ²°»²±¡µÄÄ¹¡¢Áð¾ìºÇ¹âºÛÄ¹´±¤é¡¢¹Ä¼¼²ñµÄ¤È¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤ÎµÄ°÷¤é¤ÎÉ×ºÊ¤È¤ÎÃë¿©²ñ¤¬¡¢µÜÅÂÆâ¤Î¾®¿©Æ²¡ÖÏ¢¿é¡Ê¤ì¤ó¤¹¤¤¡Ë¡×¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å£¶»þ¤«¤é¤Ï¡¢¹ÄÂ²¡¢µì¹ÄÂ²¡¢¿ÆÂ²¤¬¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢13Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢µªµÜ¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¤Î¸µµÜÆâÄ£´´Éô¿¦°÷¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤é¤òÀÖºä¸æ½ê¤Ë¾·¤¤¤ÆÃã²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡Õ¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×1990Ç¯3·î12ÆüÉÕ¡Ë
º£²ó¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´À®Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÃã²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ºÅÍ½Äê¤ä·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÆâÄ£¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÁíÌ³²ÝÊóÆ»¼¼¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¡£
¡Ô¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ
Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ°Îã¤Ç¤Ï¡¢»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¡¦¸øÅª¤ÊÃë¿©²ñ¡¦¤ªÃã²ñ¤ÏÆ±»þ¤Ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤ªÃã²ñ¤Î³«ºÅ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤´À®Ç¯Åö»þ¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¹ÄÂÀ»Ò²È¤Î¿Æ²¦¡¢¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤ÏÅ·¹Ä²È¤ÎÆâ¿Æ²¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏµÜ²È¤Î¿Æ²¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤â¡È¤ªÃã²ñ¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤´È½ÃÇ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤ÀÀ®Ç¯¼°¤Î¤ªÃã²ñ¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë²ñ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½©¼ÄµÜ²È¤ÏµÜÆâÄ£Æâ¤Ç¤â¡È¤´Æñ¾ì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦°÷¤Î¼¿¦¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¿¦°÷¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤óÍ½»»¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡È¾Íè¤ÎÅ·¹Ä¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¤ÇÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£