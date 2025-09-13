◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

さりげない一言が原動力になったりする。中日の石川昂弥内野手（２４）は「なってしまったことを後悔しても、どうしようもない。進むしかないんだから」と前を向いた。

３日の阪神戦（バンテリンＤ）。不振から２軍調整を経て、７８日ぶりに１軍昇格すると、即スタメンで今季１号を放った。だが、その翌日の練習中に左脇腹を痛めて、５日に登録抹消された。打撃フォームを改造し、自分のスタイルを見つけ、これからという時だった。「話せることはありません」と足早に球場を後にした姿に、心中を察することは難しくなかった。

冒頭の言葉を聞いたのは、それから数日後のことだった。２軍調整中にも、連絡をくれた６歳上の上林と食事をしたという。自称“タカヤ推し”の上林は、「生え抜きのドラ１で、ましてや地元の選手なんだから。２軍にいちゃダメ。でも、けがしたからって焦らなくていい。（飛躍の）きっかけなんていくらでもあるんだから」と寄り添った。ソフトバンクの主力として、１７〜２０年には日本一に貢献しながらも、２３年限りでの戦力外を経験。度重なるけがを乗り越え、新天地で復活を遂げた兄貴分の期待に満ちた言葉に心が軽くなり、前を向けた。

入社して８年。私も仕事で壁にぶつかり、「球場に行きたくない…」と考えたこともある。その度に思い出す。「森下、その笑顔だけは忘れるなよ」。打破できない現状を相談した時の去り際、上司からかけられた言葉だった。今でも落ち込むことはある。それでも、笑顔だけは忘れたくないと思う。

誰にでも、ふとした一言に心を動かされたことがあるはず。言葉は良くも悪くもなる武器になることをあらためて感じた。記者として、読者の心に響く記事を書いていきたい。（中日担当・森下 知玲）

◆森下 知玲（もりした・ちあき）２０１８年入社。西武、ヤクルトを経て２４年に現職。