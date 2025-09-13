ÆóÆ¬¿È¤Î¥×¡¼¡¦¥Æ¥£¥¬¡¼¡¦¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¡¡¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßVol.1
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯9·î12Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¡¡¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßVol.1¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¡¡¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßVol.1
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯9·î12Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó15¡ß10¡ß16cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥×¡¼¡¢¥Æ¥£¥¬¡¼¡¢¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡Ë
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥»¥¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡É¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡É¥·¥ê¡¼¥º¡£
ÆóÆ¬¿È¤Î¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢ÍÄ¤µ¤È°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡É¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡ù
¡Ö¥×¡¼¡×¡Ö¥Æ¥£¥¬¡¼¡×¡Ö¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼
Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¡¼¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÀÖ¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡ù
¥Æ¥£¥¬¡¼
¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¡Ö¥Æ¥£¥¬¡¼¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¡¢¼ÊÌÏÍÍ¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª
¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È
¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¡Ö¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¤Ô¤ç¤³¤ó¤È½Ð¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¾®¤µ¤Ê¼ª¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÆóÆ¬¿È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¡¡¥ì¥È¥í¥á¥â¥ê¡¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßVol.1¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
