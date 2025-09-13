◆第７６回チャレンジカップ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）

暮れの開催から時期が変更され、ハンデ戦となった３歳以上による芝の中距離重賞は１５頭立てで行われ、ジョアン・モレイラ騎手が騎乗した２番人気でハンデ５６キロのオールナット（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父サトノダイヤモンド）が重賞初制覇を飾った。オープン昇級後は３戦して９、３、６着とひと息だったが、今週から短期免許で騎乗を開始したモレイラ騎手との初コンビで変わり身を見せた。勝ちタイムは１分５８秒０。

２着は１番人気のグランヴィノス（川田将雅騎手）、３着は４番人気のマイネルクリソーラ（クリストフ・ルメール騎手）だった。

ジョアン・モレイラ騎手（オールナット＝１着）「レース前にちょっと興奮するタイプと聞いていました。２０００メートルはスタートがスタンドの正面ですし、厩舎からもそこがポイントと言われたので、意識しました。返し馬の後は落ち着いて、リラックスしてスタートすることができました。レース中はリズムも手応えも良かったです。道中は、ラチ沿いでいいポジションだと思っていました。直線に入って最後の３００メートルでは馬群の中でしたが、２００メートルでスペースができて、反応が素晴らしかったです。最後はいい脚を見せてくれました。いい勝利でした」