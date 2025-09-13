GACKT¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ï¤¤¤»¤Ä³Ø¹»¿¦°÷¤ËÅÜ¤ê¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤ÇºÇ¶á¤³¤ó¤Ê¤ª¤«¤·¤Ê¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ø¹»¿¦°÷¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²Æì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆâÍÆ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´é¼Ì¿¿¤òÉô³°¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢²ÆìËÜÅç¤Î¸©Î©¹â¤Î30ÂåÃËÀ¼Â½¬½õ¼ê¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢GACKT¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¶µ»Õ¤È¤¤¤¦Âº¤¤¿¦¶È¤ÎÁ´ÂÎ¤ÎÉÊ°Ì¤ò²¼¤²¤ë¹Ô°Ù¤òÌÈ¿¦ÄøÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÇºÇ¶á¤³¤ó¤Ê¤ª¤«¤·¤Ê¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡©¤½¤ì¤È¤âÀÎ¤«¤é¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ç±£¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤·¡Öµ©Í¤ÊÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£