プレミアリーグ第4節のメインカードとなるマンチェスターダービーはマンチェスター・シティのホームであるエティハド・スタジアムで行われる。



シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督はダービー前の記者会見に出席。代表ウィークで怪我を負ってしまったオマル・マルムシュを含めたチーム内の怪我人の状態に言及した。『Manchester Evening News』が伝えている。





「オマルは負傷している。アイト・ヌーリとチェルキも怪我をしている。ストーンズの出場は微妙だ。大きな怪我ではないが、日曜日(ダービー)の起用はまだわからない」「(マルムシュの状態について)最後の検査をしなければならない。(復帰には)数週間かかると思う。(10月の)代表ウィークが始まる前に準備は整うだろう」事前の報道では10人ほどの選手が負傷に悩まされているといわれていたが、現状では前述したオマル・マルムシュ、ラヤン・アイト・ヌーリ、ラヤン・チェルキ、ジョン・ストーンズ、そしてここでは言及されていなかったが手術のため離脱しているマテオ・コヴァチッチの5選手がマンチェスターダービーを欠場する見込みのようだ。今季まだ出場のないヨシュコ・グヴァルディオルとサビーニョに関しては怪我ではなく、すでにトレーニングに参加しており、フィル・フォーデンとともに準備はできているという。昨季は負け越したこともあった勝利を挙げたいマンチェスターダービー。今季はリーグ戦ですでに2敗を喫しており、上位進出を考えると、序盤での3連敗は避けたいところ。