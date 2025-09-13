ボクシングのトリプル世界戦（１４日・ＩＧアリーナ）の計量が１３日、名古屋市内で行われ、出場６選手が１回でパスした。

世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む統一王者の井上尚弥（大橋）は５５・２キロ、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）は５５・０キロ。難敵を迎える井上尚は、「久々ですね、この感じは。実力的に一番評価している。それがモチベーションを引き立ててくれる」とやる気がみなぎっている様子。「（明日は）１ラウンドからヒリヒリする楽しい、緊張する展開になると思う。自分もそこを楽しみながら戦う」と明るい表情で語った。

一方のアフマダリエフは減量について「無理はしていない」と強調し、「（井上尚も）とてもいいコンディションということがうかがえた。私も１００％、仕上がっている」と落ち着いた表情で語った。

世界ボクシング機構（ＷＢＯ）バンタム級王者の武居由樹（大橋）は５３・５キロ、同級１位のクリスチャン・メディナ（メキシコ）は５３・４キロ。ＷＢＡミニマム級王座決定戦に臨む同級１位の高田勇仁（ライオンズ）と同級２位の松本流星（帝拳）はともに４７・５キロだった。