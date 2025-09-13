ÍÂ¼²Í½ã¡Ö¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³£³¡Ù¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤¬12ÆüÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡ÝStudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿17Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬¡ÖÄ«¥É¥é¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö10¥«·î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÄáÉÓ¤¬¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÀÞ¤ì¤¿¤ê¤»¤¨¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÍÂ¼¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Û¥ó¥È¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£»ä¤Ï¤â¤¦¸½¾ì¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¡ÊNHK¤Î¡ËÀ¾¸ý¤Î¸¼´Ø¤ÇÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¡¢Êª¸ìÅª¤ËÈá¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê½µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÌòÌ¾¤Î¡Ë¤ß¤Í»Ò¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Àº£Æü¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¤ÎKis¡ÝMy¡ÝFt2Æ£¥±Ã«ÂÀÊå¡Ê38¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢´¶¾ð¤ò·ë¹½ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¥¯¥Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Á´Á³´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð´¶¾ð¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¤È¤«¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤¹¤ëÊý¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Æ£¥±Ã«¤¬¡Ö¤³¤Î2Ç¯¸å¤Ë¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ë¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³2¡Ù¤¬·è¤Þ¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³3¡Ù¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦Æü¤¬¤¿¤Á¤¹¤®¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡Ä¤Ï¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£