9月13日、阪神競馬場で行われた11R・チャレンジカップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、J.モレイラ騎乗の2番人気、オールナット（牡4・栗東・高野友和）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のグランヴィノス（牡5・栗東・友道康夫）、3着に4番人気のマイネルクリソーラ（牡6・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:58.0（良）。

3番人気で武豊騎乗、サブマリーナ（牡4・栗東・庄野靖志）は、4着敗退。

【新馬/京都5R】ショウナンパンドラ半弟、オールナットがデビューV

サトノダイヤモンド産駒

J.モレイラ騎乗の2番人気、オールナットが重賞初制覇を飾った。今回の短期免許初日にいきなりの重賞制覇で流石の騎乗を見せつけた。レースでは上手く中団のインに潜り込んで追走。終始ロスなく運び、直線でもスルスルと馬群を縫うように進出。坂を駆け上がってあっさりと抜け出し、モレイラここにありの存在感ある騎乗で勝利に導いた。

オールナット 12戦5勝

（牡4・栗東・高野友和）

父：サトノダイヤモンド

母：キューティゴールド

母父：フレンチデピュティ

馬主：シルクレーシング

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 オールナット J.モレイラ

2着 グランヴィノス 川田将雅

3着 マイネルクリソーラ C.ルメール

4着 サブマリーナ 武豊

5着 イングランドアイズ 松若風馬

6着 オニャンコポン 菅原明良

7着 アスクカムオンモア 西村淳也

8着 タガノデュード 古川吉洋

9着 ヴェルテンベルク 吉村誠之助

10着 ジューンテイク 藤岡佑介

11着 エアファンディタ 亀田温心

12着 カネフラ 小沢大仁

13着 ドクタードリトル 松山弘平

14着 ホウオウプロサンゲ 菱田裕二

15着 ショウナンマグマ 池添謙一