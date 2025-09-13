¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ò¤å¤¦¤¬¡¢ÁýÎÌ´ü¡õ¸ºÎÌ´ü¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¡Öº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û5¿ÍÁÈYouTuber¡¦¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Î¤Ò¤å¤¦¤¬¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁýÎÌ´ü¤È¸ºÎÌ´ü¤ÎÂÎ·¿ÊÑ²½¤òÈæ³Ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ò¤å¤¦¤¬¡¢ÁýÎÌ´ü¡õ¸ºÎÌ´ü¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬ÊÌ¿Íµé
¤Ò¤å¤¦¤¬¤Ï¡ÖÁýÎÌ´ü¤È¸ºÎÌ´ü¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£º¸Â¦¤ÏÁýÎÌ´ü¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢±¦Â¦¤Ï¸ºÎÌ´ü¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¡Ö¾×·â¡×¡ÖÅØÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
