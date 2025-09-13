JRÍ½»¾Àþ¤Î¹ñÊ¬±Ø¹½Æâ¤ÇÅ·°æºà¤¬Íî²¼¡¡Á°Æü¤ÎÂç±«¤¬±Æ¶Á¤«¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
¡¡13Æü¸áÁ°7»þ25Ê¬¤´¤í¡¢JRÍ½»¾Àþ¤Î¹ñÊ¬±Ø¥Ûー¥à¤Ç¡¢¤Ò¤µ¤·¤ÎÅ·°æºà¤Î°ìÉô¤¬¥Ûー¥à¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¹â¾¾±Ø¤Ë½Ð¶ÐÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿·¸°÷¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îó¼Ö±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Íî²¼¤·¤¿Å·°æºà¤Ï50cm¡ß30cm¡¢¸ü¤µ5mm¤Î¥±¥¤»À¥«¥ë¥·¥¦¥àÈÄ¤Ç¡¢½Å¤µÌó1kg¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·úÃÛÃ´Åö¤Î·¸°÷¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Å·°æÎ¢¤Ë¤¢¤ë±«¤É¤¤¤Î¿¿²¼¤Ë¤¢¤ëÅ·°æºà¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÆüÌë¤ÎÂç±«¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Î±«¤É¤¤¤«¤é±«¿å¤¬¥ªー¥Ðー¥Õ¥íー¤·¡¢¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÉÊ¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ÆÍî²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JR»Í¹ñ¤ÏÍî²¼¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤Û¤«¤Î²Õ½ê¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£