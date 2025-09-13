【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

ドジャース不動のショート、ベッツがさすがの美技を見せ、先発の山本由伸投手を救った。

初回に1点を失った山本だが、2回は立ち直り、あっさりと2アウトを奪う。続くベイリーの打球はマウンドの山本を襲った。山本はグラブを出すも捕球できず、打球は後方へ。ボールの勢いが死に、内野安打かと思われたが、ショートのベッツが猛然とダッシュした。

ベッツはグラブでは間に合わないと判断すると、素手で掴んでそのままランニングスロー。ファーストへの送球も逸れることなく、バッチリとアウトに。猛ダッシュからのベアハンドによるショートゴロを完成させた。

SNSでは、「運動神経がレベチ」「上手すぎる」「今日も頼もしい」「存在感を発揮！」「ベッツ守備うますぎ」「ベッツ守備うますぎる」「去年と別人レベルになった」「ベッツは調子の良さが守備の動きにもでてますね」「SSの守備の安定感日に日に増してるよね」「ベッツの守備warって1位なのかすげぇな」などと称賛の声が多く飛んだ。

このベッツのファインプレーもあり、この回は三者凡退。山本は3回以降もアウトを積み重ね、2回から7回まで1人の走者も出さない神ピッチング。勝ち星こそつかなかったが、7回1失点・10奪三振の好投を見せた。

