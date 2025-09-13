歌手の和田アキ子（75）が13日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。球界のレジェンド投手のラジオ番組に乗り込み、猛ダメ出しをした過去を明かされる場面があった。

同局のチャリティキャンペーン「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の話題が出ると、和田は「私も昔、チャリティ・ミュージックソンやらせていただきましたよ」と打ち明けた。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「私名場面いくつか知ってますもん。例えば大魔神・佐々木さんがパーソナリティーだった時」と01年のクリスマスに特番として、当時マリナーズだった元プロ野球選手の佐々木主浩氏がパーソナリティーを務めた放送を回想。

「佐々木さんの“募金お待ちしています”という呼びかけの声が、“小さい”って言ってスタジオに乗り込んできて。生放送で撮り直しさせましたからね」とぶっちゃけた。

和田が笑いながら「そうやったねえ。“はい、募金おねがいしま〜す”（と小さい声）だったから、“伝わらん”と」と続けると、垣花は「アッコさん、もっときつい声でした。“それじゃあ伝わらない！あかんで自分！”って言って」と当時の和田の口調を再現してみせた。

和田は「古い話やねんから」と苦笑した。